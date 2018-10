En el seu primer any, el servici de Whatsapp de la Regidoria de Serveis Públics rep prop de 2.800 missatges

Connect on Linked in

“El servici de Whatsapp de la Regidoria de Serveis Públics ha complit un any amb un balanç molt positiu, vist el resultat, tant si parlem del número de notificacions realitzades per la ciutadania com la capacitat de resposta del Departament”. Així ho declara el regidor de l’àrea, Fernando Pascual, en conéixer el resultat de l’estudi del servici que ell mateix va posar en marxa fa un any.

Incidències relacionades amb diferents assumptes com l’electricitat, la neteja, el transport urbà, els parcs, els jardins i el manteniment de la via pública, entre d’altres, són les principals incidències que la ciutadania ha comunicat a la Regidoria de Serveis Públics, mitjançant l’aplicació de Whatsapp que va començar a ser operativa al setembre de 2017. Amb un balanç de 1.941 notificacions durant els nou mesos de 2018, totes han tingut resposta, amb una resolució del 98,52% d’efectivitat.

El regidor, Fernando Pascual, també ha destacat al respecte: “Estem molt satisfets de la bona acollida d’este nou servei entre la ciutadania en només un any. La col·laboració dels veïns i veïnes de la ciutat ens permet reparar les deficiències i anomalies de forma ràpida i eficient en un percentatge elevat. I que després d’un any de la posada en marxa d’este servei, continuem en una mitjana del 95% d’efectivitat; és una bona notícia per a la ciutadania i per al nostre departament”.

Cal recordar que este servici de Whatsapp, a través del número de telèfon 674 76 15 44, està disponible les 24 hores dels 365 dies de l’any amb un horari de resposta de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els missatges que s’intercanvien entre l’Ajuntament i cada ciutadà són estrictament privats, ja que no estan basats en la utilització de grups o llistes de difusió.