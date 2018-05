Anys i mig després d’adoptar-se el pla del Raval no s’ha presentat al barri

Cal avaluar què s’ha fet del pla i prioritzar les següents actuacions fins al 2020.

Volem també que s’invertisquen ja els 45.000€ acordats als pressupostos en el Centre de Participació Ciutadana i dotar-lo amb mobiliari adequat

El 10 de novembre de 2016 a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Algemesí es presentava a la Corporació el Pla Integral d’Acció Comunitària del Barri del Raval de Sant Roc 2017-2020, en el qual han participat, a més del tècnics municipals i de FISABIO, les associacions i el propi veïnat del Raval. Foren any i mig d’intens treball i de moltes reunions i hores dedicats a pensar quin futur volen i volem per a aquest emblemàtic barri d’Algemesí. Amb aquesta presentació era el “bateig” oficial del Pla que d’ara endavant devia regir la política municipal en relació al Raval.

D’això fa quasi any i mig, i el següent pas que calia fer era el “retorn” del Pla al propi barri. O el que és el mateix, presentar-lo oficialment al veïnat. Però dissortadament, que M+S ALGEMESÍ tinga notícia, aquest retorn no s’ha fet i el Pla no ha estat presentat als autèntics artífexs i destinataris del Pla, al propi barri del Raval, la qual cosa no deixa de ser una desconsideració.

En vista doncs que això no s’ha fet i pensant que sols si se fa i s’implica a la gent del barri tindrà èxit, M+S ALGEMESÍ ha presentat una moció per tal que aquesta presentació es faça efectiva. Volem un compromís de l’equip del govern que va a fer-se, però volem també donar-li un impuls al Pla, donat que veiem que el govern el té prou parat.

Entenem que havent transcorregut ja un 30% del temps del Pla (2017-2020) és el moment de fer una revisió i una avaluació de quines de les mesures contemplades en el Pla s’han realitzat ja totalment o parcialment. Una vegada feta aquesta avaluació serà doncs el moment per a que tècnics i polítics donem un nou impuls a l’execució del Pla, prioritzant, d’entre totes les mesures, aquelles més importants i més realitzables en el temps que queda.

Per això demanem en la moció que abans de prioritzar unes actuacions o altres, i amb la participació tant del Grup Motor, dels Departaments Municipals i de FISABIO, durant el darrer quadrimestre de l’any deuria de proporcionar-se’ns als polítics una avaluació que indique clarament quines són aquelles mesuren concloses o desenvolupades. Sols des de la perspectiva d’una avaluació contínua aquest Pla servirà de manera efectiva.

Es imprescindible, per tant, fomentar la participació ciutadana dels propis habitants del Raval perquè eixe és l’únic camí per a millorar-lo. Per això, durant les negociacions dels pressupostos de 2018 M+S ALGEMESÍ proposà i acordà destinar 40.000€ per a millorar el Centre de Participació Ciutadana, uns locals de la Conselleria d’Educació que s’utilitza per al projecte Barri Escola i altres i que necessita d’unes reparacions urgents (les finestres no tanquen, no disposa de calefacció, cal fer algunes reformes urgents…) i 5.000€ per a dotar-lo de mobiliari. Cal invertir ja eixos 45.000€ en benefici de la ciutadania del barri. La presentació del Pla al barri seria un bon moment per tant per a informar-los de com va a millorar el seu Centre de Participació Ciutadana.

No podem més que fer nostre el lema dels veïns, el Raval existeix, el Raval també és Algemesí! Any i mig de retard en presentar-los el Pla és imperdonable.