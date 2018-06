Aparició d’un exemplar de caravel·la portuguesa a Cullera

Connect on Linked in

CULLERA. 29-06-18. L’Ajuntament de Cullera ha detectat este matí al voltant de les 9 hores la presència d’un exemplar mort de ‘caravel·la portuguesa’ en la platja de l’Escollera. La localització ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana amb la Policia Local. L’exemplar ha sigut retirat ràpidament pel personal de la regidoria de Platges.

Totes les platges de Cullera romanen obertes en estos moments (12 h) i solament es procedirà al seu tancament si es localitza un segon exemplar, seguint el protocol establit en el municipi per a estos casos.

L’Ajuntament de Cullera ha intensificat les labors de rastreig d’exemplars de caravel·la portuguesa, accions que estaven ja en marxa des que es va tindre coneixement de l’arribada d’estos exemplars a la costa valenciana. El regidor de Platges, Salva Tortajada, es troba al capdavant de l’operatiu.

Les mesures preventives preses i reforçades hui són les següents:

1.- Activació d’un dispositiu de vigilància a través del Servei de Salvament i Socorrisme. Tots els socorristes vigilen les seues àrees de cobertura i a més es recorre la costa amb motos aquàtiques per a localitzar algun exemplar.

2.- La Policia Local de Cullera ha recorregut totes les platges buscant algun exemplar, sense que fins ara n’haja aparegut cap altre.

3.- La Confraria de Pescadors col·labora amb el consistori a través de la seua flota per a alertar en cas que es detecten exemplars en la costa cullerenca, sense que fins ara s’haja albirat algun per la seua banda.

4.- En cas que qualsevol persona trobe algun exemplar o sospite de la presència de la caravel·la portuguesa, haurà d’avisar a la Policia Local (tlf. 96 172 00 81) o al Centre de Coordinació de Platges en horari del servei de socorrisme (96 172 23 37).

Respecte als principals consells que han de seguir els banyistes en cas de patir la picada d’una caravel·la portuguesa, és important que no toquen l’exemplar, que no es rasquen la zona afectada, que no usen aigua dolça sobre la ferida —ja que pot incrementar el dolor— i que acudisquen immediatament a la posta sanitària més propera per a ser atesos.

L’Ajuntament de Cullera vol llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, ja que en cap cas ens trobem davant una plaga ni la situació revestix cap gravetat.