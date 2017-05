Aquest matí s’han presentat els projectes guanyadors del FormaEmprén, el programa de capacitació per a emprenedors que ha impartit IDEA en col•laboració amb el CEEI-València

Alzira, 3 de maig del 2017. Aquest matí els participants del Formaemprén han presentat els seus projectes d’empreses innovadores, després d’haver assistit a les diferents sessions en les quals han pogut estudiar en profunditat des del model de negoci fins al pla econòmic i financer i han disposat d’una plataforma col•laborativa i eines on-line per a compartir coneixements, inquietuds i enriquir les seues iniciatives.

FormaEmprén és un programa d’entrenament organitzat per IDEA i el Centre Europeu d’Empreses Innovadores de València (CEEI) per tal de promoure l’emprenedoria en el nostre municipi, i facilitar i donar suport a l’engegada de noves empreses, amb l’objectiu de fer créixer el teixit socioeconòmic a la nostra ciutat. El millor projecte seleccionat per les institucions organitzadores, a més a més, ha rebut un premi de 300 euros amb la Targeta Alzira per a poder posar-lo en marxa.

Segons explica Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “el programa FormaEmprén és una passa més en l’impuls que estem donant des d’IDEA a noves idees i projectes innovadors i d’emprenedors en la nostra ciutat. Recordem també que des de l’Ajuntament d’Alzira i IDEA estem sent pioners en molts àmbits en accions de promoció econòmica i ocupació, de fet, aquest programa s’inclou dins del pla Viatge a l’Empleabilitat que contempla diversos itineraris per a facilitar la formació, la inserció laboral i l’autoocupació. Igualment volem agrair el suport de les diverses institucions, com el CEEI-València, que donen suport als projectes que encetem des de la nostra ciutat”.