Arranca a Almussafes la segona edició del programa ‘Educant en Justícia Igualitària’

Connect on Linked in

La iniciativa, pionera a la Comunitat Valenciana i impulsada per l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, combat la violència de gènere des de l’educació

Hui, divendres 5 d’octubre, la localitat ha acollit una jornada que ha reunit al nombrós equip multidisciplinari de persones voluntàries en el Partit Judicial de Carlet

El Centre Cultural d’Almussafes ha acollit hui, divendres 5 d’octubre al matí, la Jornada ‘Educant en Justícia Igualitària 2018-2019’, en la qual s’ha presentat el contingut del programa per a aquest nou curs. La magistrada Lara Esteve Mallent, coordinadora del projecte en el Partit Judicial de Carlet, ha explicat que en els pròxims mesos l’alumnat de 4t d’ESO i també part del de 3r d’ESO dels centres educatius de l’Alcúdia, Alginet, Almussafes, Benifaió, Benimodo, Carlet i Silla participaran en diferents activitats per a conèixer el funcionament de la justícia i treballar aspectes com la igualtat i la no discriminació. Al capdavant d’aquestes dinàmiques estarà un equip multidisciplinari en el qual s’integren persones voluntàries especialitzades en diferents àmbits. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, que ha obert la jornada, ha assegurat durant el seu discurs que cal apostar per la “prevenció des d’edats primerenques i aquest fòrum, sens dubte, ens proporciona un espai ideal per a reflexionar sobre les estratègies a seguir”.

Avalat per l’èxit obtingut el passat curs 2017-2018 i amb la incorporació de canvis per a garantir un millor resultat, el programa ‘Educant en Justícia Igualitària’ de l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya tornarà a desenvolupar-se en els pròxims mesos en diversos centres educatius del Partit Judicial de Carlet. Hui, divendres 5 d’octubre, el Centre Cultural d’Almussafes ha acollit una jornada formativa a la qual han assistit desenes de persones voluntàries per a conèixer l’estructura i el contingut de la nova edició d’aquesta iniciativa amb la qual es pretén lluitar contra la violència de gènere a través d’activitats de conscienciació impartides per professionals de diferents àmbits com l’advocacia, la seguretat o la psicologia, entre uns altres.

“El nostre Centre Cultural, el nostre poble, sempre tindrà les portes obertes de bat a bat per a iniciatives que treballen en la lluita contra el maltractament, i molt especialment per apostes pioneres com la qual hui ens ocupa”, ha declarat l’alcalde d’Almussafes, Toni González, durant l’obertura de la trobada. El primer edil ha assegurat durant la seua intervenció que la violència de gènere és “una xacra social que, per desgràcia, continua copant les portades dels mitjans de comunicació i portant-se multitud de vides innocents per davant”, pel que considera que cal apostar per la “prevenció des d’edats primerenques i aquest fòrum, sens dubte, ens proporciona un espai ideal per a reflexionar sobre les estratègies a seguir per a aconseguir que l’educació siga veritablement vehicle de transmissió de valors igualitaris”.

Tal com ha explicat durant el matí la magistrada Lara Esteve Mallent, magistrada del Jutjat de Violència de Gènere sobre la Dona del Partit Judicial de Carlet i coordinadora del programa ací a València, “la formació en violència de gènere ens afecta a tots a nivell personal i professional i és necessari estar en continu aprenentatge”. En la seua opinió, “hem assumit uns rols de gènere que cal deconstruir” i per a això ‘Educant en Justícia Igualitària’, que va arribar l’any passat després d’implantar-se per primera vegada en 2016 a Lanzarote, proposa un sistema de treball conformat per un total de tres fases que aquest curs es desenvoluparan des d’aquest mateix mes d’octubre i fins al pròxim 15 de maig.

Projecte d’igualtat i no discriminació

En una primera fase, les persones voluntàries acosten el món de la justícia a l’alumnat en les aules dels diferents centres escolars seguint un projecte d’igualtat i no discriminació en el qual s’incentiva la participació activa. Posteriorment, en la segona fase, l’alumnat visita les seus judicials de Carlet i València, on tenen l’oportunitat d’assistir a judicis sobre violència de gènere, i casernes de la Guàrdia Civil com els d’Almussafes i Silla. Finalment, en la tercera fase creen un projecte audiovisual sobre temes relacionats amb discriminació, desigualtats i violència de gènere i amb el qual participen en un concurs el premi del qual és preparar un judici simulat a Carlet. Des de l’organització destaquen que aquestes fases poden solapar-se en funció del ritme de les iniciatives implementades i les necessitats concretes del programa.

Paral·lelament a aquestes accions, les persones voluntàries van formant-se també a través de xarrades impartides per professionals de diversos àmbits amb l’objectiu de disposar d’una visió àmplia del fenomen i poder així garantir una millor intervenció educativa.

El programa, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i va ser inclòs en 2017 en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, està implantat ja en els set municipis que integren el Partit Judicial de Carlet i constitueix el segon creat a nivell nacional per l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya després del de Lanzarote. En aquesta ocasió, l’alumnat destinatari serà el que cursa 4t d’ESO i en alguns centres també el que es troba actualment en 3r de l’ESO, encara que la intenció de l’organització és arribar a abastar amb aquest projecte voluntari, altruista i solidari fins als xiquets i xiquetes d’a partir de 9 anys.