Arranca amb èxit la tercera edició a Sueca del programa d’ocupació La Ribera Impulsa 4.0

Connect on Linked in

La novetat d’esta tercera edició serà el foment de les noves tecnologies com a ferramenta de recerca d’ocupació

Este matí, a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, s’ha realitzat la xerrada informativa sobre el programa d’ocupació La Ribera Impulsa 4.0, dirigit a persones que bé estan en situació de desocupació o que estan buscant un canvi o una millora de treball. Esta iniciativa ocupacional té com a objectiu millorar les destreses personals i professionals en la recerca d’ocupació en este sector de la població. És per este motiu, que enguany com a novetat es treballaran les competències digitals com a mitjà de recerca d’ocupació a través de la incorporació de ferramentes 2.0. Així també, s’intentarà reforçar les tècniques de motivació a través del model Canvas, aplicat al desenvolupament personal i professional dels participants, que tindrà com a objectiu estudiar el seu entorn per poder trobar oportunitats mercat laboral.

El projecte, que arranca hui i que dura fins al 30 de setembre, es dividirà en dos grups de treball que estaran en marxa des del mes de febrer fins al mes d’abril i des de maig fins al juliol, respectivament. La recta final del programa es destinarà a la intermediació i la prospecció laboral, visites a empreses, recerca d’ofertes de treball i sessions individuals per totes aquelles persones participants. A través d’una plataforma col·laborativa es compartiran materials didàctics per a la realització dels tallers i ofertes de treball.

A este programa innovador, en el que Sueca col·labora des de fa 3 anys, hi pot participar qualsevol persona sense importar edat i/o formació. “El que es pretén fonamentalment és la motivació dels futurs participants en la seua recerca d’ocupació a través de tècniques dinàmiques i en grup” ha explicat Carmen Fortea, orientadora del programa Ribera Impulsa. Les anteriors edicions van funcionar molt bé. A la primera edició van participar 90 persones amb una inserció laboral del 55% i l’any passat hi participaren 220 assistents amb una inserció del 63%. “Però el que importa realment no són les xifres, sinó les persones. S’han pogut crear grups de treball forts i sobretot treballar els aspectes emocionals, l’autoestima, l’autoconeixement, aspectes oblidats moltes vegades en l’orientació laboral” ha remarcat Fortea.

La regidora titular de l’Agència de Desenvolupament Local, Isabel Jiménez, ha assenyalat la importància d’esta eina que té com a objectiu impulsar als seus participants a valorar-se a si mateixos i saber en quin punt estan per conéixer quins factors tenen positius en el moment de recerca de feina. “Estes persones, que han seguit un itinerari personalitzat, s’han pogut incorporar al mercat laboral a través de programes d’ocupació que hem engegat des de l’Ajuntament. S’ha comprovat que a les anteriors edicions totes i tots els participants han adquirit unes habilitats que abans no tenien i les que ja tenien s’han potenciat a través d’una atenció personalitzada” ha incidit Jiménez, qui ha considerat fonamental continuar amb esta iniciativa i ha convidat a totes les persones, en situació d’atur o canvi laboral, a participar-hi.

El col·loqui ha estat un èxit d’assistència en el qual els oients han pogut escoltar les experiències dels participants del programa a l’any anterior.