Arranca la 14a Mostra Sonora de Sueca

El festival, que comença este divendres, reunirà en dos caps de setmana les propostes més innovadores del panorama musical d’avantguarda

Sueca, 09/05/2018.Sueca sona a avantguarda. La capital riberenca, en estat permanent d’efervescència cultural, inaugura este cap de setmana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, la 14a edició de la Mostra Sonora amb una selecció de les músiques més innovadores, experimentals i contemporànies del panorama nacional i internacional.

La primera edició de la Mostra capitanejada pel suecà Ricard Capellino, després de tretze anys amb el també suecà Voro Garcia al capdavant – ara al front del Festival Ensems -, continua la voluntat didàctica que ha guiat el festival des dels seus inicis. Amb especial atenció a la vessant pedagògica, com a part fonamental per a apropar la música de hui a la nostra societat, la Mostra Sonora posa molt d’èmfasi en les propostes dirigides a escolars de totes les edats i en aquelles destinades a estudiants de música dels conservatoris del País.

Així, la primera de les propostes d’esta edició serà un concert escolar a càrrec de Drumming Grup de Percussió (Portugal), programat per a este divendres, a les 11:00 hores, al CM Bernat i Baldoví. L’actuació, pensada per a tots els públics, però especialment per al més jove, introdueix als oients en este món sonor-musical del Drumming Marimba Quartet, on a partir de costums ètniques, la marimba es converteix en un instrument col·lectiu.

Sense abandonar la percussió, el mateix divendres a les 20:00 hores, en el mateix escenari, hi haurà l’actuació de Miquel Bernat _ Percussió (Portugal). Es tracta d’un concert-espectacle, per a un sol percussionista i alguns tocs de multimèdia, sobretot l’electrònica aplicada a la música, que planteja l’eterna pregunta humana dels límits.

Dissabte, a les 18:00 hores, l’Espai Joan Fuster acollirà el concert de Cuarteto Nel Cuore (València). El quartet de corda participarà amb dues obres escrites amb mig segle de diferència, que mostren l’evolució d’escriptura per a este tipus de formació.

Tot seguit, a les 20:00 hores, Drumming Grup de Percussió tornarà a actuar al CM Bernat i Baldoví, amb una altra peça. Esta proposta musical naix inspirada per les formacions dels quartets de corda al llarg de la història. En l’obra, l’element espacial i d’escolta prenen un paper fonamental.

I diumenge serà el torn del Trio Feedback (Madrid), que compta entre els seus integrants amb el director de la Mostra. La nova proposta del grup, un dels habituals de la cita amb la música contemporània a Sueca, és un concert d’escolta subtil en què els instruments a mode d’organisme viu creen discursos poètics i de contemplació sonora.

L’actuació conjunta del grup Silboberri Txistu Elkartea, del País Basc, i un grup de solistes del País Valencià, que barrejaran la música d’instruments tradicionals com les dolçaines, flautes o acordions amb l’electrònica, amb l’objectiu d’acostar estos elements de la tradició popular a l’escena contemporània, tancarà esta primera part de la mostra. El festival continuarà la pròxima setmana, entre el 14 i el 17 de maig, amb una sèrie de xerrades-concerts a diferents centres de música arreu de la geografia valenciana, en col·laboració amb els conservatoris superiors de música d’Alacant, Castelló i València i de la mà dels dos compositors convidats, l’argentí Horacio Vaggione i i l’espanyol José Manuel López. La mostra clourà el pròxim cap de setmana, del 18 al 20 de maig, amb un nou ventall de propostes. El programa complet es pot consultar al web http://mostrasonorasueca.com/blog/