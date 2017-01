Arranca la campanya de rebaixes en valencià a Sueca

La capital de la Ribera Baixa promou campanyes per a fomentar l’ús del valencià entre els comerços i els veïns

Sueca s’apunta als descomptes i ho fa en la llengua pròpia. Com els darrers anys, amb motiu de les rebaixes de la temporada d’hivern, des de l’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca s’ha dut a terme una campanya per a promoure l’ús del valencià als comerços de proximitat a través de cartells de rebaixes i descomptes i etiquetes en valencià.

Els cartells, obra de Pablo Ejarque, en format vertical i horitzontal, llueixen les paraules “Rebaixes” i “Descomptes” com a reclam publicitari. D’altra banda, també s’han distribuït entre els comerços etiquetes amb el lemes “abans” i “ara” per assenyalar el preu anterior i el rebaixat. Es tracta d’una campanya on treballen conjuntament les oficines de promoció del valencià de diferents ajuntaments valencians i la Diputació de València, a la qual s’adhereix el consistori suecà en cada edició.

Des del consistori també, s’ofereix el servei d’informació al ciutadà al respecte de les ajudes que es convoquen en concepte d’ús i promoció de la llengua. Els propietaris dels establiments poden optar a subvencions per l’ús del valencià per a empreses, comerços i indústries que gestiona l’Oficina de Promoció Lingüística. Les activitats objecte de subvenció són la retolació, la denominació de productes i/o etiquetatge, el material d’embalatge, la documentació administrativa i tècnica, l’edició de guies i catàlegs, la creació de pàgines web, els fullets i cartells publicitaris, entre altres.

Per altra banda, des de l’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca també s’han distribuït agendes entre les associacions locals i des del Consell de la Joventut i la Biblioteca Municipal de Sueca, on el ciutadà pot trobar informació sobre les activitats que es faran al municipi i els serveis que es porten a terme des de l’Oficina de Promoció Lingüística, ja que la seua finalitat és promoure i facilitar que el valencià es puga utilitzar amb total normalitat, tant a l’administració local com entre els veïns del municipi. I perquè resultara encara més atractiva l’agenda, enguany en la portada s’ha fet servir una fotografia de l’ermita de la muntanyeta dels Sants, un paratge emblemàtic de la localitat amb el qual se senten ben identificats tots els suecans.

El regidor titular de l’Oficina de Promoció Lingüística, Salvador Giménez, ha assenyalat que “l’objectiu d’estes campanyes és fomentar l’ús del valencià entre els veïns de Sueca i entre els comerços, a més de promocionar les activitats que es fan des de l’Oficina de Promoció Lingüística” i ha continuat “Sueca és un poble especialment sensibilitzat en l’ús del valencià, en tot cas, la tasca que es realitza des de l’OPL és imprescindible, ja que des d’ací, contribuïm a dignificar la nostra llengua i assessorem els nostres veïns en la seua formació i dubtes lingüístics”.

Cartes al rei en valencià

A més, este passat Nadal s’han repartit també des del consistori les cartes als Reis d’Orient a les xiquetes i als xiquets de cicle d’infantil fins a quart de Primària. Les cartes incloïen, per una cara, un dibuix a color de les figures dels tres reis amb un espai perquè els menuts pogueren escriure la seua carta, això sí, en valencià i, per l’altra part, un recull de vocabulari dels joguets infantils més sol·licitats on els xiquets havien d’apegar en les siluetes els adhesius corresponents.