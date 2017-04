Arranca la Trobada de Folklore 2017, amb més participació de grups i emplaçaments

En aquesta edició, l’Àrea de Cultura de la Diputació rellança les danses i rondalles, els grups de tabal i dolçaina, corals, i orquestres de pols i plectre

Xavier Rius: «Hui és una data significativa, es commemora el 310 aniversari de la batalla d’Almansa en la qual vàrem perdre els nostres drets, i aquest fet té relació amb la tradició i el folklore perquè es tracta, en definitiva, de reafirmar el que vàrem ser, el que som i el que volem ser»

25/abril/2017. El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha presentat aquest matí la Trobada de Folklore 2017 amb una aposta per consolidar la màxima participació dels grups de tots els àmbits del folklore valencià.

Xavier Rius ha manifestat que «hui és una data significativa, es commemora el 310 aniversari de la batalla d’Almansa en la qual vàrem perdre els nostres drets, i aquest fet té relació amb la tradició i el folklore perquè es tracta, en definitiva, de reafirmar el que vàrem ser, el que som i el que volem ser», ha indicat.

El responsable de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha asseverat que «la Trobada de Folklore confirma la feina ben feta per potenciar la nostra cultura i tradicions. Una de les reivindicacions dels grups és que es done a conèixer el folklore, que està molt estereotipat perquè no hi ha un coneixement real de la seua magnitud i significat», ha apuntat.

Així doncs, per a aquest any, l’objectiu marcat des de l’Àrea de Cultura ha estat promoure un acte més vistós i variat en què tingueren cabuda diferents expressions artístiques i activitats culturals paral·leles, des d’un taller de balls regionals fins a com fabricar una canya de dolçaina.

Rius ha agraït la resposta positiva i la col·laboració de les federacions valencianes de música i balls tradicionals, com són la Federació de dolçainers i tabaleters, la Federació de pols i plectre, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, la Federació de Folklore Novella o la FECOCOVA, entre d’altres, que demandaven més difusió del certamen als grups, igual que ho han fet els ajuntaments, i que s’ha esmenat perquè «aquest any siga un èxit», ha explicat Rius.

D’altra banda, el diputat de Cultura ha subratllat que, el proper cap de setmana, la ciutat de València s’omplirà d’espectacles distribuïts en quatre punts neuràlgics –el Centre Cultural La Beneficència, Patraix, Algirós i Benicalap– perquè els veïns puguen assistir a les activitats dirigides a xiquets i grans prop dels seus barris.

A més, se celebren les primeres actuacions a València –del 28 al 30 d’abril– per a suprimir una jornada final a la capital que tinga connotacions de competència que no s’ajusten a l’esperit descentralitzat i fora de la fórmula de concurs que té la Trobada des del any passat.

Més grups i més llocs d’actuació

La present edició de folklore comptarà amb corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i dolçaina i de danses amb rondalles, per garantir el foment i la difusió del folklore valencià en totes les seues varietats.

De la mateixa manera, s’han programat jocs tradicionals, tallers i presentacions literàries que versen al voltant del folklore valencià.

A més, la Trobada de Folklore arriba més enllà de la ciutat de València. S’ha optat per incrementar el nombre de formacions participants, respecte al format anterior del concurs, i facilitar l’assistència a moltes més persones i en més localitats de les comarques valencianes, en responsabilitat a la funció que compleix clarament la Diputació quant a atenció als municipis.

Vallés, Bétera, Tavernes de la Valldigna, Corbera i València seran els epicentres de les actuacions a les comarques de la Costera, el Camp de Túria, la Ribera Baixa, la Safor i València.

Una inauguració molt sonora

Els alumnes de dolçaina del Conservatori José Iturbi de València, sota la batuta de Xavier Richart, obriran aquesta vesprada a les 19.30 hores el programa d’actuacions incloses en la present edició de la Trobada. Amb aquesta actuació s’homenatja el lloc que ja ocupa la dolçaina al Conservatori i pel qual tant han treballat els músics que han conservat aquesta disciplina.

Reserva d’entrades

Per la diversitat d’activitats i per garantir l’assistència dels interessats als actes, s’ha previst una línia de reserva de places per als tallers de danses mitjançant el correu electrònic [email protected] o el telèfon d’atenció a la ciutadania de la Diputació, el 963.882.525.

De la mateixa manera, per als tallers i presentacions literàries que tindran lloc a la Beneficència i a Patraix, els centres culturals d’aquests districtes tramitaran les reserves de les activitats que celebraran en els seus espais.

Per a les representacions de teatre infantil es podrà reservar les entrades al vestíbul del Centre Cultural La Beneficència, de dimarts a diumenge entre les 10:00 i les 20:00 hores, o a través de la plana web www.360valenciacultural.es