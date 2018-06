Arranca la setmana vinent la matrícula de l’Escola d’Estiu, la Summer School i el Estiu Jove de Burjassot amb la novetat de la Mini Escola d’Estiu al setembre

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, ja ho té tot preparat perquè els joves i els xiquets del municipi gaudisquen de les seues vacances d’estiu sent part de l’Escola d’Estiu, la Summer School o el Estiu Jove. I, no solament en els mesos de juny i juliol ja que, enguany, s’ofereix també la possibilitat d’apuntar als xiquets durant la primera setmana de setembre, del 3 al 7, a la “Mini Escola d’Estiu”.

La matrícula de les quatre modalitats començarà el dilluns 11 de juny, tant de manera digital, a través de la seu electrònica del IMCJB, https://sede.imcjb.net com a presencial, en el Servei d’Informació de la Casa de Cultura. En aquest segon cas, és necessari sol·licitar cita prèvia per a poder fer efectiva la matrícula.

L’Escola d’Estiu, per a xiquets de 4 a 12 anys, donarà l’oportunitat als xiquets de gaudir de les animacions i els tallers més divertits, fomentant l’educació en valors. Per la seua banda, la Summer School està enfocada per a xiquets de 8 a 12 anys i, és una alternativa a l’Escola d’Estiu tradicional ja que es tracta d’un projecte d’immersió lingüística en anglès en el qual se succeiran també els jocs i els tallers però amb professors titulats en l’idioma.

En el cas del Estiu Jove, per a xavals de 13 a 17 anys, els participants en el mateix podran gaudir d’activitats pensades per a ells des de l’àmbit de la cultura i les arts, les noves tecnologies, l’esport o l’animació, entre moltes altres.

El període de desenvolupament de l’Escola d’Estiu, la Summer School i el Estiu Jove és del 25 de juny al 31 de juliol de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores, donant l’oportunitat de matricular als xiquets i als joves de manera mensual, quinzenal o setmanal, a excepció de la Summer School que només tindrà matrícula per a l’última setmana de juny i tot el mes de juliol o, per contra, tot juliol. En els tres casos, existeix l’horari especial, a partir de les 8 del matí, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació familiar, i amb servei de menjador, de 13:30 a 15 hores, en el cas que als papis els faça mancada. En el cas de la “Mini Escola d’Estiu”, que es desenvoluparà del 3 al 7 de setembre, l’horari és de 9 a 13:30 hores, amb horari especial de matí i també amb servei de menjador.

Els preus i les modalitats de matrícula es poden consultar en la web municipal, www.burjassot.org.