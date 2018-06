Arranca a Sueca una nova edició del programa de pràctiques formatives la Dipu Et Beca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sueca, 29/06/2018.Un total de 22 joves de Sueca participaran els dos pròxims mesos en el programa de pràctiques formatives de la Dipu et beca a l’Ajuntament de Sueca. Representants del consistori han rebut este dijous els joves seleccionats, que han conegut les tasques que hauran de realitzar i el lloc on s’incorporaran a partir del pròxim dilluns 2 de juliol.

El primer tinent d’alcalde, Salvador Campillo; la regidora titular de l’Agència de Desenvolupament Local, Isabel Jiménez; la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, i el regidor de Turisme, Xavier Masó, han rebut els estudiants en esta jornada de benvinguda.

Els joves beneficiaris d’este programa realitzaran les seues pràctiques remunerades en diferents àrees municipals com ara la de Noves Tecnologies – Informàtica, Turisme, Acció Social, Protocol i Comunicació, Serveis Municipals i Platges Adaptades, entre d’altres. En la determinació dels estudis convocats per a cobrir les places s’han tingut en compte les necessitats dels departaments així com la titulació dels tutors que acompanyaran als estudiants en esta experiència. D’altra banda, les àrees que acolliran un major nombre de becaris seran les de Platges Adaptades i Turisme, ja que en l’època estival necessiten un major reforç de personal.

Els becaris hauran de realitzar 20 hores setmanals, aspecte que es reflectirà en el certificat final acreditatiu del nombre total d’hores realitzades, que seran d’un total de 160. I la dotació econòmica que rebran pel seu treball serà de 500 euros mensuals, dels quals, el 80% és sufragat per la Diputació de València, promotora d’esta iniciativa, i el 20% restant per l’Ajuntament de Sueca, qui també assumeix el règim de la Seguretat Social dels beneficiaris.

Campillo s’ha dirigit a tots els joves en finalitzar la jornada de benvinguda. “Des de l’Ajuntament ens acollim a tots els programes possibles per tal de promocionar l’ocupació juvenil a casa nostra i també en altres sectors de difícil inserció laboral perquè són una plataforma única per complementar la seua formació pràctica” ha assegurat. Al seu torn, Jiménez, la titular de l’Agència de Desenvolupament Local ha destacat que “esta és una oportunitat també per a l’administració, còmplice de la gestió i retenció del talent i el potencial professional de les noves generacions”.