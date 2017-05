Arranca a Sueca el programa Diumenge als parcs

L’Ajuntament de Sueca presenta una programació de jornades lúdico-festives per potenciar els espais de convivència i oci per als més menuts

Sueca, 03/05/2017.L’Ajuntament de Sueca ha presentat este migdia, al Passeig de l’Estació de Sueca, el programa Diumenge als Parcs. El consistori posarà en marxa pròximament esta nova proposta per reforçar la vida als parcs i les places de Sueca amb la programació d’unes jornades lúdiques variades, per als més menuts, que es celebraran tots els diumenge des del pròxim 14 de maig fins a l’11 de juny. El regidor de Festes, Pau Roselló, ha estat l’encarregat de presentar la nova iniciativa.

“Quan no hi havia tantes opcions d’entreteniment i oci, els nostres parcs han estat un punt de trobada i joc per als nostres xiquets i ara pretenem reviure estos espais oferint una proposta atractiva d’oci per als més menuts. La intenció és garantir l’ús i el gaudi dels espais públics per part de les famílies” ha apuntat Roselló.

“Amb el programa busquem també incentivar la vida a l’aire lliure, potenciar les possibilitats dels nostres parcs i de les nostres places com a espais de convivència i oci per als nostres xiquets, i descentralitzar la programació d’activitats per apropar-la als diferents barris” ha afegit el titular de Festes.

Els espectacles infantils per a tota la família s’iniciaran cada diumenge a les 12 hores i tindran una durada aproximada d’una hora. El primer diumenge, el 14 de maig, es celebrarà l’espectacle Magic Clown a la Plaça San Isidre, protagonitzat per un pallasso divertit i juganer, que tot i ser una miqueta “codony”, farà riure a grans i menuts. El 21 de maig, els infants podran disfrutar amb l’espectacle de Glüps Band, una banda valenciana de 5 membres, amb la qual els xiquets i xiquetes de Sueca jugaran i ballaran al ritme del seu so elèctric en clau pop-rock actual. I per finalitzar maig, l’últim diumenge de mes, la jornada es celebrarà al Carrer Castelló – Carrer Escultor Beltran amb l’espectacle Titeretando un divertit conta-contes que s’acompanyarà d’una colla de titelles per contar les històries.

Al mes de juny, el dia 4, els menuts i també els grans, podran gaudir de l’espectacle del grup Arrop i Tallaetes, al Passeig de l’Estació, on oferiran un complet recull de cançons infantils populars valencianes versionades amb ritmes actuals que faran passar una estona molt divertida als joves amb la narració de contes i rondalles, un tant transformades, i molta marxa. I per finalitzar amb este programa, l’11 de juny, a la Plaça del Convent, es realitzarà un espectacle a càrrec del grup ECO 21, una proposta protagonitzada pels Supereccos qui oferirà consells als joves, en forma de cançons, amb l’objectiu de conscienciar als menuts del canvi climàtic i de la contaminació.

Segons ha explicat el regidor, es tracta d’un programa pilot que finalitzarà pràcticament alhora que el curs escolar, prèviament a les vacances estivals. “Considerem que cal apostar per una programació festiva d’activitats infantils més àmplia i estable que es desenvolupe al llarg de l’any, no només en dates concretes com ara en les festes de Sueca” ha conclòs el regidor per explicar la motivació de la nova iniciativa.