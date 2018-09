Arranquen les Jornades d’Immigració i Ocupació organitzades per l’Ajuntament

Connect on Linked in

Les jornades es desenvolupen entre hui divendres i demà dissabte

La Jornada d’Immigració i Ocupació té com a objectiu aprofundir en l’anàlisi de les dificultats laborals de les persones migrants i pretén elaborar propostes d’actuació que contribuïsquen a resoldre els problemes detectats. La regidora de Migració i Cooperació, Neus Fábregas, ha declarat en la inauguració que «les persones migrants troben barreres d’accés al mercat laboral i este tipus d’esdeveniments servix per a reflexionar i analitzar propostes per a accionar polítiques públiques posant en el centre a les persones».

La participació de les persones migrants en els mercats laborals espanyols durant les últimes dècades «no solament ha estat marcada per una clara sectorització laboral i especialització per gènere, sinó també per unes condicions laborals i salarials normalment precàries així com per una taxa d’atur més elevada que la de la població nacional», ha comentat la regidora de Migració i Cooperació, Neus Fábregas.

Fábregas ha assistit a les jornades celebrades en el col·legi major Rector Peset, on ha explicat que «l’àmplia majoria de persones migrants desenvolupa activitats laborals intensives en sectors laborals d’escassa qualificació (empleades de llar, atenció a les persones, agricultura, restauració, indústria i comerç minorista)». «Estes ocupacions, a més, posen de manifest alguns problemes que també afecten altres col·lectius: sostre de cristall, falta de promoció interna, bretxes salarials, dificultats de conciliació laboral, personal i familiar, desigualtats contractuals, exclusió laboral en sectors més qualificats i, en general, persistència d’estructures i pràctiques discriminatòries en l’àmbit de l’ocupació», ha argumentat.

A aqueixa realitat cal sumar, en paraules la responsable, «l’existència de problemes derivats d’un marc legislatiu restrictiu i traves burocràtiques que, sovint, conduixen no solament a dificultats per a acreditar competències professionals o accedir a ofertes de formació professional sinó també a situacions d’irregularitat sobrevinguda, amb totes les conseqüències que això implica, incloent la participació de la població migrant en l’economia submergida».

La Jornada d’Immigració i Ocupació té com a objectius aprofundir en l’anàlisi d’eixes tendències estructurals i elaborar propostes d’actuació que contribuïsquen a resoldre els problemes detectats. Per a això, es proposa una metodologia participativa i dialògica que afavorisca la construcció d’un diagnòstic compartit així com la posada en marxa de plans d’acció específics que permeten intervindre sobre les principals problemàtiques i avançar en un sentit inclusiu i igualitari en termes d’oportunitats laborals.

«Cal atendre també les múltiples discriminacions, incloent aquelles que per raons de gènere afecten les dones i en particular a les dones migrants (sent els sectors feminitzats comparativament més precaris que aquells sectors masculinitzats que requerixen una qualificació professional similar)», ha raonat Fábregas.

VALÈNCIA INTERRELIGIOSA

D’altra banda, este mateix matí, la regidor ha assistit a «València Interreligiosa», una mostra donada suport per la regidoria de Migració i Cooperació dirigida a escolars, joves i adults perquè coneguen la diversitat religiosa de la ciutat. «A la nostra ciutat conviuen diferents diversitats religioses i culturals, i és fonamental per a este Ajuntament fomentar el respecte i el diàleg entre elles», ha explicat l’edil.

«València Interreligiosa» naix amb la vocació de contribuir a la convivència interreligiosa i intercultural a la ciutat de València donant a conéixer, en l’àmbit educatiu, la diversitat religiosa que existix a la ciutat, ajudant l’eliminació de prejudicis i estereotips que perjudiquen la convivència social i fomentant el diàleg des del respecte a la diversitat de pensament.

L’espai en el qual treballa «València Interreligiosa», habilitat en la seu del Servei Jesuïta a Migrants (G.V. Fernando el Catòlic, 78), compta amb una exposició de fotografies i textos explicatius de les religions més practicades a la ciutat de València. A més, també es poden contemplar objectes culturals i rituals de les diferents tradicions religioses, així com els seus textos sagrats o la seua indumentària més significativa i un mapa explicatiu de la presència de les diverses tradicions religioses en el món, entre altres coses.

Per altra banda, hui se celebra el Foro Interreligioso Internacional Trascendence. Per a més informació, es pot visitar la seua pàgina web.