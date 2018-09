Art Urbà a les Festes d’Algemesí

Connect on Linked in

Algemesí uneix tradició i avantguarda amb l’Street Art per a celebrar la capitalitat com seu de l’assemblea de ciutats patrimoni de la humanitat de la UNESCO

El carrer de Berca i la plaça del Carbó acullen dos murals que fan referència a les Festes de la Mare de Déu de la Salut. Una de las novetats artístiques, basades en l’art urbà ja experimentat al mur d’enfront de l’estació de tren, on també es poden contemplar pintures amb motius al·legòrics a la festa.

Els dies 7 i 8 de setembre Algemesí serà seu de l’Assemblea de la ICCN, institut de la UNESCO que coordina les ciutats que atresoren patrimonis immaterials de la humanitat. Diverses delegacions internacionals assistiran als actes de las festes de Algemesí, que es prepara per obrir al món la seua tradició i cultura.

I un dels seus principals estendards culturals de la ciutat és el recolzament a l’art contemporani amb exposicions, festivals i projectes d’art públic. Algemesí com a impulsora de les arts, la tradició i la festa, estabeix un itinerari pel centre de la ciutat.

El primer el trobem només baixar de la estació de Renfe, davall el títol de Creació, és un homenatge a Josep Renau -artista molt estimat a la ciutat- i a Leonardo Borrás -impulsor del cercle artístic d’Algemesí. Presidida per la Medusa-Estàtua de la Llibertat, l’obra està dissenyada i executada per Alejandra de la Torre, Nacho Durá i Edurado Bermejo, sota la direcció d’Àlex Villar. El mur perimetral es completa amb el titulat «Algemesí units per la Cultura», de Gemma Alpuente, que lliga l’art contemporani amb els símbols d’identitat cultural d’Algemesí, com les festes de la Mare de Déu, la Llacuna del Samaruc, la Xopera, la marjal o el patrimoni musical de la ciutat.

Al carrer de Berca, “en carrer de volta”, el reconegut muralista José Antonio Espinar ha realitzat una visió personal de la festa amb un homenatge a la Nova Muixeranga amb motiu de la Muixerola 2018. El traç especial i una perspectiva impressionant uneix la muixeranga amb l’univers fantàstic d’una figura al·legòrica que simbolitza «La unió fa la força».

L’últim, fet a instància del Patronat de la Festa, es troba en un mur, en la confluència de la plaça del Carbó i els carrers del Consell de Vila i de les Creus. Recull tots els balls de la festa amb figures i símbols de colors vius i vibrants que Gemma Alpuente ha creat amb la col·laboració de Maria Esteve.

Es tracta d’intervencions artístiques en murs grisos o blancs que pretenen millorar el recorregut de la Processoneta del Matí i que continuen la iniciativa del Departament de Urbanisme. El regidor de Cultura, Pere Blanco, ha agraït la iniciativa, el treball dels artistes implicats i la cessió d’un dels murs per Enrique Trull que ha autoritzat la utilització del cèntric solar de la plaça del Carbó.