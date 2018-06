Print This Post

Es tracta d’un homenatge a Algemesí com a ciutat impulsora de les arts

Artgemesí acaba el mural artístic ubicat enfront de l’estació de Renfe

Dins les activitats que s’han portat a terme amb el moviment artístic anomenat Artgemesí destaca un mural de grans dimensions ubicat en la ronda d’Alzira, enfront de l’estació de trens.

Aquest mural és un homenatge a Algemesí com a impulsora de les arts. Una ciutat que ha sabut harmonitzar el valor de la tradició i les seues festes, que hui són Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i l’estímul de la creació contemporània com a base de la identitat d’un poble.

Orgullosa del seu origen agrícola, la riquesa d’Algemesí naix de la seda, l’arròs i la taronja, cultius dels quals aflora la seua història i el seu creixement urbà basat en l’amor al camp i al treball. Per això, la taronja alça el vol en una iconografia que deriva en un homenatge a Josep Renau, a Algemesí, a l’art i als seus artistes.

El centre d’aquesta composició és la figura al·legòrica de l’estàtua de la Llibertat-Medusa extreta de l’obra de Josep Renau, artista universal i fill predilecte de la ciutat d’Algemesí. Ella porta a la mà un llapis que simbolitza la creació artística i literària, com única arma per combatre la injustícia, la intolerància, la violència i altres problemàtiques encara vigents en la nostra societat.

Va ser Josep Renau un dels artífexs principals del salvament del nostre patrimoni artístic durant la Guerra Civil. Va custodiar les principals obres d’art de la nostra història a les Torres dels Serrans a València i també va resguardar de les bombes i les agressions bèl·liques les obres mestres del Museu del Prado.

El regidor d’Urbanisme, Pau Montalvà, ha destacat que “tractem d’apropar l’art a totes les persones i el que fem és extraure’l del seu contenidor habitual per a que ens el trobem mentre fem els nostres que fers diaris al carrer. Aquelles parets mitgeres, o façanes perdudes com li hem anomenat, serà el suport d’aquest tipus d’actuacions que volem realitzar de forma escalonada i en diferents zones del nostre poble”.

Al costat del cap de la Medusa de la Llibertat, apareixen els forcats del Monument al Llaurador de Leonardo Borràs, insigne escultor d’Algemesí i impulsor del cercle artístic de la nostra ciutat durant els últims cinquanta anys. A ell se sumen nombrosos pintors, poetes i escriptors que han posat el nom d’Algemesí com a focus de la cultura contemporània. Tot això custodiat per l’ull de la raó, el pensament i com a contrapunt surrealista una nau espacial que simbolitza el futur i el progrés.

En el projecte han participat Alejandra de la Torre, Nachó Durá i Eduardo Bermejo en el disseny i execució, l’equip de pintors de la brigada Jesús Cerdán i Javier Castellanos i la mostra ha estat comissariada i coordinada per Lluís Salvador, Álex Villar, Noelia Payá, Adriana Groba, Israel Pérez i Ferran Segarra.

“L’art te que crear sensacions: creguem que amb aquesta primera intervenció ho hem aconseguit. Doncs com aquesta, volem implantar-ne més al nostre poble, de forma programada i amb la intervenció d’artistes locals, per tal d’afavorir la seua tasca, l’estètica del nostre poble, i l’accesibilitat a l’art de tots els veïns i veïnes d’Algemesí”, assegura el regidor d’Urbanisme.