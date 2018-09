Les Arts inicia la venda general d’entrades per a la temporada 2018-2019

Print This Post

El Palau de les Arts inicia dijous, 27 de setembre, a partir de les 18.00 hores, la venda general de localitats i passes no renovables per a la temporada 2018-2019 en la pàgina web consultar ací . A partir del divendres 28, el centre d’arts habilitarà també la resta de canals de comercialització.

Per quart any consecutiu, l’enclavament cultural ha dissenyat també un programa d’abonaments no renovables que combinen les diferents propostes de la programació. Els descomptes oscil·len entre el 25 % i el 70 % de l’import de la localitat, en funció del col·lectiu beneficiari i del tipus d’espectacle.

D’aquesta manera, el ventall de possibilitats inclou un passe que reuneix els concerts de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, un altre dedicat a la música de cambra a l’Espai Los Toros i un tercer que engloba la programació del teatre Martín i Soler.

Per als més joves, així mateix, les Arts reedita i amplia les possibilitats del Passe Jove a les Arts, dirigit a menors de 30 anys i titulars del Carnet Jove, que des de 74,10 euros permet triar diferents espectacles.

Els interessats poden combinar dues òperes, a triar entre ‘La flauta màgica’, ‘Iolanta’ i ‘Lucia di Lammermoor’, i dos concerts, a triar entre el X aniversari del Centre Plácido Domingo, Mahler 9 amb Gustavo Gimeno o el Concert Roberto Abbado. El passe inclou, a més, una funció de ‘La malquerida’ i una representació del ballet ‘El llac dels cignes’.

Temporada 2018-2019

El Palau de les Arts aposta pel gran repertori líric, el ballet clàssic, la sarsuela i la tradició musical valenciana en la temporada 2018-2019, que comença el pròxim 1 de desembre.

El ventall operístic inclou grans títols com ‘La flauta màgica’, ‘Rigoletto’ o ‘Lucia di Lammermoor’, juntament amb incursions en l’òpera russa, amb ‘Iolanta’, de Txaikovski, i el Verdi menys conegut, amb ‘I masnadieri’. Així mateix, les Arts recupera ‘La malquerida’, del valencià Manuel Penella, i oferirà cinc funcions del ballet ‘El llac dels cignes’.

Plácido Domingo, en les seues facetes de cantant i director d’orquestra, manté, per la seua banda, l’estreta relació amb el públic de les Arts, que es materialitza en dos compromisos, juntament amb la celebració del X aniversari del seu Centre de Perfeccionament.

L’apartat simfònic inclou cites amb Roberto Abbado, Christopher Franklin i Gustavo Gimeno, i el debut del pianista Lang a les Arts en un concert, realitzat en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, i que comptarà amb la batuta de Josep Caballé Domènech.

L’oferta es completa amb altres propostes com la música de cambra, a càrrec dels professors de l’OCV a l’Espai Los Toros, o els recitals de Lied dels artistes del Centre Plácido Domingo.