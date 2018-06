Les Arts Volant inicia la seua gira a Alcàsser

Print This Post

L’espectacle Bastià i Bastiana, de Mozart, és l’obra representada en per els cantants del Centre Plácido Domingo.

L’espectacle de Les Arts Volant ja ha començat el seu recorregut pels pobles de la Província. La seua primera parada ha tingut lloc a Alcàsser.

Els veïns i veïnes del municipi han sigut els primers a gaudir de l’obra de Mozart, Bastià i Bastiana.

La particularitat de les Arts Volant és que l’actuació es representa en un escenari-camió que se situa en un espai habilitat. La plaça o recinte ha de tindre una capacitat d’entre 400 i 800 espectadors.

Els encarregats de representar Bastià i Bastiana han sigut els cantants del Centre Plácido Domingo, que han interpretat l’obra en valencià.

La gira de les Arts Volant continua el seu recorregut per la Província, on farà parades en altres localitats com Polinyà de Xúquer o Carlet.