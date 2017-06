Aspencat encapçalarà el cartell del Festival EspigaRock 2017

El festival de Sueca és l’últim escenari confirmat on actuaran els de la Marina Alta abans de la seua retirada indefinida

Sueca, 08/06/2017.La IV edició del Festival EspigaRock Sueca, que es celebrarà el pròxim 9 de setembre, ja no té res a amagar. L’organització ha desvetllat este dijous el cartell complet del festival de la capital arrossera que estarà encapçalat pel grup de música en valencià Aspencat. La confirmació de la participació dels de Xaló significa que Sueca és l’últim escenari confirmat per escoltar-los en directe abans de la seua retirada indefinida.

El grup, un dels que més empremta ha deixat en l’escena musical valenciana i catalana en els darrers anys, va anunciar el passat mes de gener que s’acomiada dels escenaris per un període indefinit. Aspencat es troba ara en plena gira de comiat amb el darrer disc, el seu cinqué, Tot és Ara.

El grup, format per nou membres, continua explorant amb el seu últim treball nous estils musicals entre el reggae, el dancehall i el dubstep. Este és un treball estilísticament més ample que els anteriors però sense perdre el segell electrònic dels sons greus i del llaüt, així com el missatge incisiu i crític que els caracteritza.

Per al disc Tot és ara, Aspencat ha comptat amb alguns col·laboradors de luxe com ara Ander (Green Valley), Xabi Solano i Pini (Esne Beltza), Rootsman I (Train to Roots), Mai (La Revenge), Martin Plan B, Remei, Sam Ferrer, Pere Ortolà i amb l’habitual presència d’Àlex Seguí (La Gossa Sorda).

Els de la Marina Alta actuaran en la IV edició de l’Espiga Rock al costat de Boikot, Ebri Knight, Smoking Souls, Pupil·les, Mafalda, DJ Rule, i Barbaritats, el guanyador de la primera edició del concurs EspigaRock. El cartell, de luxe, revetla que esta serà, per tant, l’edició amb una major participació de grups des que va nàixer el festival.

El regidor de Festes, Pau Roselló, ha assenyalat que enguany, com a novetat, s’amplien els punts de venda físics de les entrades, amb quasi una desena de punts de distribució a Sueca i a altres ciutats veïnes. Les entrades ja estan disponibles a la Tourist Info i al Casal Jove de Sueca, a la llibreria Petit Editor de Cullera, a la llibreria Samaruc d’Algemesí i a la llibreria Hort de Frames d’Alzira i a partir del dilluns també es podran comprar a la llibreria la Costera de Xàtiva i a València, a l’establiment Macondo. Paral·lelament es podran adquirir també de forma telemàtica a través de la web: www.notikumi.com.

El preu, ascendent, es manté encara en 5 euros i el regidor de Festes ha anunciat que este preu reduït de partida es mantindrà permanent per als veïns i veïnes de Sueca que podran aconseguir la seua entrada per 5 euros, en qualsevol moment, acreditant-ho amb el seu DNI en els diferents punts de venda físics. Els menors de deu anys que assistisquen acompanyats del seu pare/mare o tutor podran accedir gratis.