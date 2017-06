Assemblea Ciutadana per la Sanitat Pública de la Ribera

​Dilluns passat, en una nombrosa reunió celebrada a la sala de plens de l’Ajuntament d’Alzira, la Plataforma de la Sanitat Publica del País Valencià i ACDESA (Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut al País Valencià) es van reunir amb la Plataforma de La Ribera per donar suport al procés iniciat en aquest Departament de Salut perquè passe a ser gestionat directament per Conselleria en acabar el contracte amb la UTE Ribera Salud.

En acabar la reunió, va tindre lloc una Assemblea Ciutadana on, després d’informar dels objectius de la Plataforma i d’ACDESA, es remarcà la importància que té a nivell estatal i europeu el procés que esta portant-se en aquest moment a La Ribera, on el Departament on es va iniciar el “modelo Alzira” passarà a gestió directa pública. El que pot significar el principi de la fi d’un model on els poders públics, fent desistiment de les seues funcions, havien delegat la gestió de la Sanitat a una concessió administrativa, com si nostra Salut fora una mercaderia més amb la que fer negoci.

Van estar presents a l’acte, a part dels membres de la Plataforma i ACDESA, els diputatsIsaura Navarro (Compromís), Manolo Pineda (PSOE), Daniel Geffner (Podem), com a representants dels partits del pacte del botanic que estan duent a terme el procés de reversió, i per EU, el seu portaveu comarcal Asensi García.

Participaren com a ponents Àngels López, per la Plataforma de la Ribera, i Eduardo Zafra, per ACDESA, que explicaren les raons perquè la Sanitat Pública ha de ser gestionada directament per l’Administració i no ser un mitjà per a fer negoci amb la nostra Salut explicitant -com a exemple- les mancances i retalls en personal que s’estan patint al Departament. Seguidament, Diego Gómez -alcalde d’Alzira- va explicar la problemàtica de les places d’aparcament de l’Hospital, on haurien d’haver-ne 648 gratuïtes per a unes instal·lacions com aquelles, segons la normativa urbanística, i només hi ha 200; i la manca d’inversions de Ribera Salud. L’alcalde va desvetllar també que l’empresa Adeslas yRibera Salud són les propietàries dels terrenys adjacents a l’Hospital, un exemple més des maniobres especulatives de l’empresa.

Posteriorment es va obrir un interessant debat entre el nombrós públic que va participar en l’Assemblea, on es posaren de manifest les distintes opinions de les associacions presents que manifestaren per majoria el seu suport a la reversió de la gestió de la Sanitat de la comarca..

En diferents intervencions es va denunciar la campanya manipuladora que esta portant a terme l´empresa Ribera Salud i l´associació que patrocina, que estan utilitzant tots els recursos econòmics i de màrqueting al seu abast per confondre i atemorir a la ciutadania. Des de la mesa es va indicar als membres d’aquesta associació de directius i portaveus de l’empresa Ribera Salud –que assistiren a l’acte- que la Plataforma només tractava els temes de la Sanitat Pública que afectaven a la ciutadania, i que els temes laborals els havien de tractar tant la Conselleria com el Comitè d’Empresa; i si algú considerava que es vulneraven els seus drets laborals el que hauria de fer era acudir a Magistratura de treball, com s’ha fet sempre.

​En les diferents intervencions es va fer notar també la falta de llits i la discriminació que pateix la ciutadania de La Ribera, ja que hi han 2 formes d’accedir a rebre atenció sanitària: un telèfon si ets resident de La Ribera i un altre telèfon si ets d’altres comarques. Així, es facilita a les persones que no són de La Ribera l’accés a les cites més aviat, ja que cobraran els serveis a banda de la “càpita”. I es va constatar que la falta de personal perjudica l’atenció sanitària a la població, ja que els pacients han d’esperar més temps a rebre assistència sanitària. Per exemple les persones poden estar ara mateix entre 36 i 48h esperant en un box d’urgències.

Es va voler fer constar que ľempresa està tancant les agendes per a que s’allarguen les cites de les consultes, argumentant que és problema de la Conselleria, quan els únics responsables de la contractació de personal i de la gestió de les consultes és de ľempresa Ribera Salud fins ľ1 ďAbril 2018​.