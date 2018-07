Les associacions de veïns d’Alzira reben les ajudes del període de 2018

Print This Post

Alzira, 02 de juliol de 2018 – Com cada any, una vegada s’han aprovat els pressupostos municipals i finalitza el termini per presentar les sol·licituds, les onze associacions de veïns de la ciutat que han presentat la documentació exigida en les bases podran accedir a les ajudes que atorga l’Ajuntament d’Alzira.

En els esmentats pressupostos, són 17.000 euros l’import per a les entitats que destinaran les ajudes econòmiques a activitats ordinàries programades, per a manteniment i equipament, gastos diversos i per a realitat social del barri, tenint en compte el número de socis inscrits en cada associació de veïns.

Dins del pressupost hi ha una assignació de 300 euros per a aquelles associacions que no disposen de local municipal i que han realitzat la sol·licitud prèviament, que, en aquesta ocasió, són sis les entitats sol·licitants, que sumen un total de 1.800 euros.

Inma Onrubia, regidora de Participació Ciutadana, destaca que “És important que les associacions de veïns de la ciutat coneguen que tenen l’opció d’accedir a ajudes per desenvolupar activitats pel bé del seu barri i veïnat. La nostra oficina està oberta per a atendre a qui necessite informar-se en qualsevol moment”.