Este divendres a les 20.00 h se celebrarà la Trobada-sopar d’associacions al Centre Jove de Xirivella

Este divendres 30 de novembre a les 20.00 h, tindrà lloc al Centre Jove de Xirivella la Trobada-sopar d’associacions dins del programa ‘Associa’t a Xirivella’ per tal de reconéixer la labor que desenvolupen les persones que participen en les diverses associacions, clubs i entitats (culturals, esportives, socials, festives, reivindicatives) del nostre municipi. Primer, es realitzarà la presentació de la Guia d’Associacions de Xirivella; i a continuació podrem disfrutar de la clownferència impartida per Amaia Prieto ‘Associar-se amb humor’. La jornada posarà punt final amb el sopar de faixa i una vetlada dinamitzada per les associacions.

Durant la celebració del sopar, es valorarà l’aportació de la participació associada de Xirivella. En paraules de Ricard Barberà, alcalde de Xirivella: «És una oportunitat per al coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències, a l’hora que per a visualitzar la diversitat i riquesa del teixit associatiu de la localitat».

Mitjançant ‘Associa’t a Xirivella’ es pretén fomentar i recolzar a la participació associada a Xirivella a través d’una sèrie d’accions promocionals per tal de donar a conéixer el teixit associatiu del municipi i promoure la implicació de la ciutadania amb les associacions.

El programa preveu el desenvolupament de les accions de foment de l’associacionisme impulsades des de la regidoria de Participació Ciutadana que dirigeix Mónica Sánchez: «Tenim la sort de comptar amb molts col·lectius i associacions en el municipi que són el motor de la participació ciutadana, a més de ser els que donen vida al poble. Per tot això, des d’esta regidoria continuem treballant per a enfortir-les, promocionar-les i reconéixer el seu valor. Moltes gràcies a tot el teixit associatiu per fer de Xirivella una Xirivella millor», conclou Mónica Sánchez.