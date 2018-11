AVA-ASAJA alerta sobre l’aparició de vendes a resultes i clàusules abusives en la campanya citrícola

Print This Post

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha detectat l’aparició dels primers casos, en el curs de la campanya citrícola, de pràctiques abusives en els contractes de compravenda de cítrics. Alguns productors han informat a aquesta organització que determinats operadors comercials estan començant a imposar als agricultors la denominada venda a resultes (és a dir, la signatura d’un contracte sense un preu pactat prèviament), una fórmula que es tradueix irremeiablement en el pagament de cotitzacions ruïnoses.

Així mateix, els citricultores han posat en coneixement de AVA-ASAJA la introducció d’un conjunt de clàusules clarament abusives en els contractes aportats per certs operadors comercials. Entre aquests punts destaquen la inclusió de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en el preu de la fruita, l’establiment de límits màxims de residus més exigents que els que fixa la pròpia normativa europea o l’ampliació del període de pagament respecte al que estipula la Llei de Morositat (30 dies des de la data de recol·lecció en productes peribles, com és el cas dels cítrics). La situació d’abús i arbitrarietat arriba en ocasions a tal extrem que alguns contractes de compravenda estableixen el pes de l’arrova en 13 quilos –quan històricament està legalment fixada en 12,78 quilos– amb l’objecte de pagar menys als agricultors.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “si ben de moment no pot parlar-se que tals abusos constituïsquen una situació generalitzada, l’existència d’aquests primers casos demostra que alguns comerços amb pocs escrúpols pretenen aprofitar-se del nerviosisme que condeix en aquest moment clau de la campanya citrícola”. El dirigent agrari recorda que “estem davant un curs naranjero que ha començat d’una manera atípica, amb un important retard tant en la maduració dels fruits com en l’arribada del fred a Europa, una circumstància que ha frenat el consum en aqueixos moments preliminars de la temporada. Tot açò ha generat un clima d’atonia comercial que provoca una atmosfera de nerviosisme entre els citricultores de la qual alguns desaprensivos volen traure profit, encara que açò supose a la llarga enfonsar els preus en origen, arruïnar a milers de famílies del mitjà rural i agreujar l’abandó de camps”.

Per a tallar d’arrel aquesta tendència tan negativa, Aguado demana als agricultors que comuniquen a AVA-ASAJA qualsevol incidència d’aquest tipus (alguna cosa que poden fer de forma anònima i gratuïta) perquè al seu torn l’associació les trasllade a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), òrgan depenent del Ministeri d’Agricultura que s’encarrega d’investigar les pràctiques comercials en la cadena agroalimentària i imposar les sancions econòmiques oportunes als infractors. A més, l’associació denuncia també que el Ministeri encara no ha publicat el contracte de compravenda homologat corresponent a la campanya en curs, la qual cosa resulta tan incomprensible com a inadmissible.

AVA-ASAJA va sol·licitar recentment a la conselleria d’Agricultura l’engegada d’un pla destinat a afavorir la retirada del mercat en fresc d’unes 250.000 tones de cítrics, amb destinació a la transformació en suc i a l’alimentació animal, amb l’objecte de revitalitzar la campanya citrícola i col·locar als agricultors en una millor posició de cara a negociar la venda de la seua fruita.