AVA-ASAJA alerta sobre la recol·lecció de navelinas verdes i demana al Consell que frene aquestes pràctiques que amenacen el bon desenvolupament de la campanya

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta sobre la recol·lecció de taronges navelinas que encara estan verdes i, en conseqüència, es troben lluny del seu moment idoni per al consum. Es tracta d’una pràctica tremendament irresponsable perquè defrauda les expectatives del públic en presentar-li, just en l’inici de la temporada citrícola, un producte que encara no reuneix les condicions mínimes de qualitat i, d’aquesta manera, frustra les seues expectatives al mateix temps que retrau la demanda i compromet el bon desenvolupament de la campanya.

Aquesta organització agrària s’ha dirigit a la conselleria d’Agricultura per a instar-li al fet que engegue una rigorosa campanya d’inspecció en les zones citrícolas valencianes a fi de poder detectar els casos de recol·lecció prematura de taronges navelinas -dels quals AVA-ASAJA té constància fefaent a través de les informacions dels seus propis socis- i tallar d’arrel tals pràctiques mitjançant la immobilització dels fruits verds que es localitzen i la imposició de sancions exemplars als autors d’aquesta mala praxi que perjudica a tot el sector.

“Igual que ja vam fer fa unes setmanes denunciant la recol·lecció prematura de kiwis -destaca el president d’aquesta organització agrària, Cristóbal Aguado- ara sol·licitem a l’Administració autonòmica que actue en la citricultura per a frenar l’actuació d’alguns irresponsables, perquè no és admissible que quatre especuladors sense escrúpols atempten contra els interessos d’una gran majoria d’agricultors i comerços que volen fer les coses bé”. En aquest sentit, el màxim responsable de AVA-ASAJA recorda que “l’actual campanya ve amb cert retard en la maduració i amb un augment de collita respecte a l’exercici precedent, unes circumstàncies que ens obliguen a treballar amb una professionalitat exquisida i a extremar la cura de la qualitat. Les perspectives de la temporada no són dolentes, sempre que es gestione de forma adequada l’eixida de la fruita i per açò és tan important impedir pràctiques tan indesitjables com la recol·lecció de fruita verda”.

D’altra banda, encara que igualment vinculat a un factor tan decisiu com la comercialització, AVA-ASAJA també constata que alguns supermercats han posat a la venda partides de caqui que presenten una qualitat més que dubtosa i en les quals apareixen barrejats caquis de diferents varietats sense que s’advertisca al consumidor d’aquest fet. Aquesta organització agrària s’ha dirigit a la direcció general de Comerç de la Generalitat Valenciana per a demanar-li que realitze una campanya d’inspeccions en punts de venda amb l’objecte d’assegurar la bona condició de la fruita i evitar així actuacions incorrectes que juguen en contra de la rendibilitat dels agricultors.