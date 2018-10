Connect on Linked in

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, assegura que aquesta mesura permetrà conèixer l’origen real de les produccions i aportarà transparència al mercat

AVA-ASAJA demana al Govern que estenga la nova identificació obligatòria de la llet a productes sensibles com l’arròs, els cítrics o l’orxata

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) va a sol·licitar al Ministeri d’Agricultura que faça extensiva a altres productes les disposicions contingudes en un reial decret, aprovat recentment, que estableix l’obligatorietat d’incloure en l’etiquetatge de la llet i de la resta de derivats làctics la indicació del seu origen. La novetat substancial sobre aquest tema que introdueix aquesta nova norma és que la referida identificació elimina qualsevol ambigüitat, ja que en endavant els productes làctics que es comercialitzen a Espanya hauran d’informar en la seua etiqueta tant del país de munyiment de la llet com del país de transformació de la mateixa.

Mitjançant aquesta nova formulació, de caràcter obligatori i que començarà a aplicar-se en les primeres setmanes de 2019, es pretén aportar transparència al mercat i proporcionar als consumidors totes les dades relatives sobre l’origen d’un producte -de moment la llet i els seus derivats- perquè puguen adoptar la seua decisió de compra amb ple coneixement de causa.

AVA-ASAJA considera que es tracta d’una iniciativa de gran interès que pot tenir una incidència molt positiva en la mesura en què ha de contribuir a frenar les argúcies que es produeixen actualment en matèria d’etiquetatge d’aliments en aportar major rigor i exigència a l’hora d’identificar la procedència dels productes. No obstant açò, i precisament per açò, aquesta organització agrària entén que la seua aplicació no pot limitar-se únicament a la llet i els seus derivats, sinó que el Ministeri d’Agricultura hauria d’estendre-la també a altres productes sensibles com els cítrics, l’arròs o l’orxata, emblemes tots ells de l’agricultura valenciana i que amb massa freqüència són objecte d’una identificació que pot resultar enganyosa per als consumidors hagut de, precisament, a certa ambigüitat legislativa que afavoreix la falta de concreció i que aquesta nova norma vindria a corregir.

“Efectivament -explica el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- l’etiquetatge dels aliments no sempre resulta tot el clarificador que hauria d’i el fet que les empreses comercializadoras i distribuïdores hagen d’especificar l’origen del producte en qüestió ens permetrà saber si l’arròs que comprem procedeix de Cambodja, encara que haja sigut envasat a Espanya, o si l’orxata ha sigut elaborada amb xufa africana o valenciana. I un altre tant pot dir-se dels cítrics i d’altres productes. Amb aquesta mesura el mercat seria més transparent i els consumidors disposaran d’informació més precisa a l’hora de prendre les seues decisions”.

AVA-ASAJA ha dirigit una carta al ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a demanar-li que duga a terme els tràmits necessaris de cara a implementar en altres productes agraris sensibles les noves disposicions sobre etiquetatge que afecten a la llet i els seus derivats. Així mateix, el president d’aquesta organització també ha remès un escrit a la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, instant-li al fet que se sumeix a aquesta mateixa petició i la trasllade al seu torn al Ministeri.