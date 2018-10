AVA-ASAJA demana màxima professionalitat per a gestionar la campanya citrícola i alerta contra els missatges alarmistes que perjudiquen a l’agricultor

Connect on Linked in

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, flama a la calma i a defensar els preus perquè l’exercici pot ser favorable si s’actua amb el rigor necessari

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) assegura que l’actual campanya citrícola es troba en un moment decisiu que va a marcar el seu esdevenir i, per açò mateix, precisa que tant els operadors comercials com els productors extremen el rigor i la professionalitat en els seus criteris de gestió a fi d’establir una línia d’actuació que redunde en benefici de tot el sector. Durant l’arrencada de la present temporada han confluït una sèrie de factors -retarde en la maduració de la fruita, calibres xicotets, persistència de la calor en bona part d’Europa, augment de la collita, etc.- que han propiciat l’aparició de certs discursos alarmistes que estan creant un clima de pessimisme entre els agricultors que no es correspon amb les perspectives reals.

“Efectivament, -raona el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- estan proliferant missatges derrotistes molt negatius que dibuixen una situació poc menys que catastròfica quan açò no ha fet més que començar. L’única cosa que estan aconseguint aqueixes veus endevines és crear un escenari comercial advers que deixa als productors als peus dels cavalls perquè instaura un ambient de nerviosisme en el camp que només serveix perquè l’agricultor acabe regalant la fruita a preus de ganga, quan en realitat les condicions objectives de l’exercici naranjero no són, ni des de lluny, tan negatives com alguns pretenen fer creure. Per tant, des d’aquesta organització agrària fem una crida als agricultors perquè es mantinguen ferms i defensen les cotitzacions ja que la conjuntura del mercat hauria d’experimentar un canvi positiu”.

Els elements que han de marcar aqueix punt d’inflexió que supere l’actual atmosfera d’atonia es concreten, sobretot, en el fet que el fred -potent i tradicional aliat del consum de cítrics- ha començat a fer acte de presència tant a Espanya com en la resta d’Europa; en l’entrada a ple funcionament, a partir de la setmana vinent, de la indústria de transformació a través de la qual es canalitzen els fruits de menor calibre; i en la gradual desaparició dels mercats de cítrics de l’hemisferi sud amb el consegüent augment de la demanda cap a les produccions espanyoles, que a més presenten enguany un nivell de qualitat excepcional.

Pràctiques indesitjables

Ara bé, AVA-ASAJA assenyala que totes aqueixes condicions positives cal saber aprofitar-les degudament amb una bona gestió i, en aquest sentit, denuncia l’existència de males pràctiques comercials, fonamentalment, la recol·lecció prematura de determinades varietats. “Hem detectat -lamenta Cristóbal Aguado- que aquests dies ja s’estan agafant en alguns camps clemenvillas i açò és una autèntica barbaritat perquè aqueixa fruita encara està verda i la irresponsabilitat d’uns pocs perjudica a tot un sector perquè les conseqüències de defraudar als consumidors són nefastes i sovint irreversibles. I aqueix és precisament un dels principals problemes que hem tingut en l’arrencada d’aquesta campanya”.

Al fil d’aquesta qüestió, Aguado assenyala que “no es pot enviar qualsevol cosa als mercats. El públic és cada vegada més exigent i la competència d’altres països i d’altres fruites i productes no deixa de créixer en un món cada vegada més global. Aquest context exigeix apostar per la màxima qualitat i professionalitat i si no prenem consciència d’aqueixa realitat anem a passar-ho malament”.

Precisament per açò, AVA-ASAJA exigeix a les conselleries d’Agricultura i Comerç que duguen a terme una campanya implacable d’inspeccions, tant en camp com en punts de venda, per a assegurar que els cítrics es recol·lecten i comercialitzen en el seu moment idoni, mentre que al Govern espanyol li reclama que impulse aqueix tipus d’inspeccions en la resta de comunitats autònomes i que negocie, en el marc de la Unió Europea, condicions de reciprocitat laboral, social i de sanitat vegetal amb aquells països tercers amb els quals se signen acords comercials preferents.