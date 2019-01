AVA-ASAJA demana que s’inicie el procés per a aplicar possibles clàusules de salvaguarda a Egipte i Turquia després de constatar un augment de la seua exportació citrícola

Connect on Linked in

Els enviaments d’agres dels referits països als mercats europeus s’han incrementat, respectivament, quasi un 80% i un 18,2% en els últims cinc anys

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama al ministeri d’Agricultura que pose en marxa els ressorts necessaris per a iniciar el procés encaminat a aconseguir la futura aplicació d’una clàusula de salvaguarda enfront dels cítrics procedents de països com Egipte i Turquia, després de constatar l’increment exponencial que han registrat durant els últims cinc anys les seues exportacions d’agres amb destinació al mercat comunitari. L’augment dels enviaments de cítrics sud-africans al mercat europeu també ha sigut molt notable durant aqueix mateix període i, per això, des de diverses instàncies polítiques i administratives ja s’ha sol·licitat la posada en marxa del mecanisme de salvaguarda, però AVA-ASAJA considera que Sud-àfrica no és l’única font de pertorbació per als cítrics espanyols, ja que altres països tercers, com els ja esmentats, estan exercint una competència igualment deslleial.

Les xifres oficials del Ministeri de Comerç no deixen lloc a dubtes i corroboren aquesta tesi. Així, la pujada acumulada de les exportacions de cítrics egipcis –taronges especialment– a Europa entre 2014 i 2018 s’ha concretat en un inquietant 78,9% després de situar-se en un total de 332.126 tones, mentre que en el cas de Turquia l’increment s’ha materialitzat en un 18,2%, després d’aconseguir durant el citat període una xifra global d’enviaments de 284.882 tones. Respecte a Sud-àfrica, l’augment s’ha materialitzat en un 40,4%, tal com es detalla en els gràfics que acompanyen aquesta informació.

La conseqüència és que més de 1,5 milions de tones d’agres procedents solo d’aquests tres països –i sense comptar els tonatges de cítrics d’altres llocs com el Marroc, l’Argentina o el Brasil– han inundat Europa durant els últims anys competint amb els cítrics espanyols pel mateix nínxol de mercat quan ni les condicions laborals, mediambientals, fiscals o fitosanitàries vigents en tots ells són les mateixes que regeixen a la Unió Europea.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “està situació clama al cel i cal posar en marxa els procediments necessaris per a determinar la conveniència d’aplicar possibles clàusules de salvaguarda, tal com acaba de dictaminar la Comissió Europea en el cas de l’arròs després de realitzar els estudis pertinents que han demostrat l’efecte summament negatiu per als interessos dels productors europeus que estaven tenint les importacions d’arròs de Cambodja i Myanmar”.

Aguado, que hui assisteix a Brussel·les a la comissió d’agricultura del Parlament Europeu en la qual s’aborden els problemes de la citricultura, recorda “el devastador impacte que sobre les rendes de milers de famílies està tenint l’actual crisi citrícola que travessem a Espanya” i apel·la “a la necessitat inajornable que la Comissió Europea comprenga que és necessari aplicar criteris de reciprocitat a l’hora de signar tractats comercials, tant per a garantir la seguretat sanitària de la fruita que ens envien com per a equiparar la resta d’elements condicionants a fi d’assegurar que la competència podrà desenvolupar-se d’una manera mínimament equilibrada”.

A més, el president de AVA-ASAJA va demanar al govern espanyol que “es pose les piles amb aquest tema perquè els processos per a aconseguir una clausula de salvaguarda són llargs, es prolonguen durant tres anys, han d’estar perfectament documentats i, per tot això, és imprescindible posar-se ja som-hi”.

Exportacions de cítrics d’Egipte a la Unió Europea (en tones):

2014 2015 2016 2017 2018 Naranjas 181.960 196.841 265.466 281.094 322.449 Mandarinas 1.607 1.705 1.068 1.819 5.620 Limones 880 307 2.220 3.520 3.595 Pomelos 259 501 426 295 459 Total 184.709 194.356 269.185 286.744 332.126

Exportacions de cítrics de Turquia a la Unió Europea (en tones):

2014 2015 2016 2017 2018 Naranjas 13.300 14.094 32.048 22.017 25.246 Mandarinas 51.702 39.356 39.519 35.983 46.526 Limones 83.569 113.454 102.015 90.063 128.072 Pomelos 92.338 74.285 93.001 62.541 84.935 Total 240.911 241.194 266.594 210.636 284.822

Exportacions de cítrics de Sud-àfrica a la Unió Europea (en tones):

2014 2015 2016 2017 2018 Naranjas 380.209 428.491 402.977 450.921 464.249 Mandarinas 85.306 94.937 115.815 116.042 129.214 Limones 36.493 41.364 63.079 78.789 110.276 Pomelos 76.707 89.995 90.670 96.300 109.359 Total 579.026 655.149 672.912 742.379 813.410