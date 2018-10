AVA-ASAJA denuncia que les polítiques restrictives de la UE en aquest capítol són irresponsables per deixar als agricultors en una situació de clara indefensió

Connect on Linked in

Laprohibició creixent de matèries actives i l’augment de resistències a les mateixes deixen al sector arrocero sense productes eficaços contra els fongs

La gradual i creixent prohibició per part de la Unió Europea (UE) de matèries actives utilitzades per a combatre les plagues i malalties en l’agricultura estan deixant al sector arrocero valencià en una situació de clara indefensió a l’hora de fer front a amenaces com els fongs, que cada any causen danys de major abast i quantia. Tal és el cas del que ve succeint aquesta campanya, on l’impacte del fong de la Pyricularia ha provocat minvaments de collita d’un 20% en varietats tradicionals com la Fonsa, minvaments que es disparen fins al 80% de la producció en parcel·les de la varietat Bomba, d’acord amb les estimacions efectuades per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA). Les pèrdues econòmiques directes per aquest motiu se situaran entorn de 2 milions d’euros.

La conjuntura descrita, ja de per si mateix suficientment negativa, s’està veient encara més agreujada per l’aparició de resistències en els fongs a l’efecte de la estrobirulina, que és l’única matèria activa disponible en el mercat per a combatre’ls durant l’últim dels tractaments que s’apliquen en els arrossars. Aquest tractament fonamental es realitza per a protegir l’espiga en la fase final del seu desenvolupament, mentre que els primers tractaments, destinats a preservar l’embrió de l’espiga, es duen a terme amb un producte anomenat Procloraz, el futur del qual es troba en dubte perquè la UE planeja prohibir el seu ús l’any que ve.

L’ofensiva prohibicionista contra els productes fitosanitaris desencadenada des de fa anys per les autoritats comunitàries a causa de les constants pressions de determinats grups ecologistes de caràcter radical basades en arguments que no sempre compten amb una base científica sòlida, s’ha traduït en severes limitacions per als agricultors europeus, sense parangó ni equivalència en la resta del món.

Així, en el cas del sector arrocero de les tres famílies de matèries actives disponibles fins a fa uns anys: els triazoles, els procloraces i les estrobirulinas, la primera d’elles, i més eficaç, està prohibida des de fa dos anys i ja no es concedeixen autoritzacions excepcionals per a poder usar-la, mentre que el procloraz es prohibirà, molt probablement, el pròxim any i la estrobirulina està donant mostra de no bastar-se per si mateixa per a combatre la Pyricularia.

Tant és així, que AVA-ASAJA ha demanat a la conselleria d’Agricultura que realitze un estudi sobre el desenvolupament de resistències per part del fong a la referida matèria activa a fi de determinar l’abast del problema. “L’any que ve els arroceros poden veure’s amb un únic producte a la seua disposició per a combatre la plaga i resulta que l’eficàcia real d’aqueix producte es troba en dubte”, denuncia el president de l’organització agrària Cristóbal Aguado.

El màxim responsable de AVA-ASAJA també qualifica de “irresponsable” la política restrictiva que està duent a terme la UE en aquesta matèria, “perquè deixa als agricultors europeus captius i desarmats davant les plagues i malalties. El que està ocorrent amb el sector arrocero és sagnant però el problema és global i afecta a tots els agricultors i en tots els cultius”.

Una mostra ben eloqüent de la incoherent i qüestionable política de la UE en aquest capítol es troba en el que ha succeït amb el Triziclazol. La citada matèria activa s’ha vingut utilitzant durant 40 anys a Europa i durant tot aqueix temps ha demostrant la seua enorme capacitat per a combatre malalties fúngiques. És un producte tan versàtil que serveix, per exemple, tant per al primer com per a l’últim dels tractaments que s’apliquen en l’arròs. No obstant açò, la seua ocupació està prohibida en tot el territori europeu, una circumstància que contrasta poderosa i paradoxalment amb el fet que el triziclazol sí pot utilitzar-se, i s’utilitza, en la resta del món. És més, la UE es planteja autoritzar la importació de productes agraris tractats amb triziclazol, és a dir, el mateix producte