AVA-ASAJA denúncia una onada de robatoris en camps tanques de kiwis i alvocaters

Aguado assenyala que la inseguretat rural ha arribat a un extrem inadmissible i reclama al delegat del Govern més mitjans per a vigilar les explotacions

Les collites de kiwis, especialment, però també d’alvocats, que es conreen en el camp valencià s’estan veient sacsejades per una onada de robatoris que deslliguen una profunda indignació entre els agricultors. Ambdues fruites subtropicales han començat a introduir-se decididament a la Comunitat Valenciana a causa que els preus obtinguts en camp solen resultar més atractius que els percebuts amb altres productes més tradicionals i aqueix factor de rendibilitat sembla ser el que està animant als lladres a concentrar les seues accions delictives en aquests cultius emergents.

Els agricultors estan comunicant a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) una sèrie de sostracions de kiwis i alvocats fins i tot en explotacions que compten amb un clos perimetral, la instal·lació del qual ha requerit una elevada inversió precisament per a evitar aquest tipus d’assalts. L’organització agrària assenyala que els robatoris de kiwis es produeixen majoritàriament en el terme municipal de Picassent, mentre que els camps d’alvocats víctimes de robatoris es concentren en Els Valls, en el Camp de Morvedre.

Un exemple especialment il·lustratiu del clima d’inseguretat que pateix el sector agrari és el d’un associat de Picassent que ha presentat tres denúncies a la Guàrdia Civil en quatre dies (diumenge passat, ahir dimarts i avui dimecres) per una successió de robatoris de kiwis en el seu camp barrat. Si vam sumar els tres incidents, la quantitat de producció sostreta ascendeix a uns 7.000 quilos que, tenint en compte el preu mitjà de 0,60 euros per quilo que hi ha ara mateix en el mercat, estarien valorats en un total de 4.000 euros. L’agricultor, que explica que els lladres van aconseguir accedir a l’explotació després de forçar i alçar la tanca, ha perdut al voltant de la tercera part de la seua collita, una circumstància que convertirà una campanya que albergava unes excel·lents perspectives comercials en un exercici amb greus pèrdues econòmiques. El seu cas, desgraciadament, no és un fet aïllat.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subratlla que “la inseguretat rural ha arribat a uns extrems inadmissibles i suposa una xacra que amenaça la continuïtat de centenars d’explotacions. És inconcebible que un agricultor acudisca al seu lloc de treball, al camp, i es trobe amb que li han robat el seu mitjà de sustente amb tanta facilitat i total impunitat. Espanya es troba en el furgó de cua de la seguretat. En lloc de complicar-nos la vida amb més i més burocràcia, volem una administració que ens permeta treballar en pau i amb la protecció que paguem a través dels nostres impostos”.

Sobre aquest tema, Aguado va ironitzar en afirmar que “als agricultors ens deurien baixar els impostos perquè poguérem pagar-nos la vigilància dels nostres horts, ja que les forces destinades a tal fi no donen proveïment i fins i tot algun policia ha arribat a suggerir-nos que passem la nit en el camp i els avisem quan vengen els lladres, la qual cosa ja és el súmmum”. El dirigent agrari ha enviat una sol·licitud formal al delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, per a reclamar-li més mitjans en matèria de vigilància en el mitjà rural i sobretot en aquells cultius que en aquests moments es troben en la seua fase òptima de maduració.