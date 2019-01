AVA-ASAJA destaca que el Consell es mostra receptiu a impulsar la introducció de millores en el reglament d’inspecció de vehicles agraris

Connect on Linked in

La reunió mantinguda hui entre la Secretària Autonòmica d´Economia Sostenible, Blanca Marín, i els responsables d’aquesta organització ofereix resultats positius

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) destaca, després de la reunió mantinguda hui amb la Secretària Autonòmica d´Economia i Sectors Productius, Blanca Marín, l’excel·lent predisposició mostrada per la Generalitat a l’hora d’impulsar la futura introducció de canvis en el reglament d’inspecció de vehicles agraris a fi de facilitar i millorar a través dels mateixos el servei que reben els agricultors.

Des de l’entrada en vigor durant l’any passat del Reial decret 920/2017, que va implicar entre altres novetats la implantació de l’anomenada Certificació ENAC amb la consegüent obligatorietat de realitzar auditories, el nivell de complexitat i el volum d’exigències al qual han de fer front els agricultors, els vehicles dels quals han de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), s’ha multiplicat de manera alarmant. Les queixes entre els professionals agraris, que es veuen obligats des de llavors a invertir molt més temps en la realització d’aquest tipus de revisions a la seua maquinària de treball, s’han disparat. Així mateix, també ha augmentat de manera desmesurada el número d’inspecció desfavorables.

El malestar creixent en el sector agrari per aquest motiu es veu acrescut davant el fet que la directiva comunitària sobre aquesta matèria eximeix de la realització d’inspeccions a tots vehicles que no superen una velocitat màxima de 40 quilòmetres per hora, és a dir, a la immensa majoria dels tractors. La conseqüència és que en la resta de països europeus, amb l’única excepció d’Espanya, els vehicles agraris la velocitat dels quals siga inferior a la ja citada no tenen l’obligació de sotmetre’s a inspeccions.

A Espanya les ITV agràries funcionen des de 1989, però els problemes denunciats pels agricultors van sorgir l’any passat i pel motiu ja apuntat. La reunió celebrada hui entre la la Secretàrira Autonòmica d´Economia i Sector Productius, Blanca Marín, i responsables de AVA-ASAJA ha servit per a exposar-los i reclamar la introducció de canvis que alleugen aquesta situació.

En aquest sentit, el president de l’organització agrària, Cristóbal Aigualit, considera “molt positius” els resultats de la trobada, perquè la Generalitat “ha entés la situació i s’ha mostrat disposada a ajudar-nos. No estem demanant que se suprimisquen les ITV per als vehicles agraris, sinó que s’introduïsquen canvis per a millorar la gestió i adequar-la a la realitat del sector. Fa falta una major flexibilitat, perquè no es poden aplicar els mateixos criteris d’inspecció a un cotxe utilitari que a un tractor per molt que tots dos circulen per la via pública”.

Després de la reunió mantinguda hui s’ha acordat aprofundir aquests contactes a fi que la Generalitat reculla i trasllada les reivindicacions del sector al Ministeri d’Indústria, ja que el Govern central és el que té competències en aquesta matèria.