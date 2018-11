AVA-ASAJA estima en 70 milions d’euros les pèrdues en l’agricultura valenciana a conseqüència de les pluges

Connect on Linked in

Una xifra, estimen, podria acabar sent molt superior i arribar fins als 120 milions d’euros.

La successió de pluges que durant els últims dies ha descarregat de manera especialment torrencial i persistent sobre el camp valencià van causar importants pèrdues tant en els principals cultius que ara mateix es troben en plena temporada com en les infraestructures agràries.

Segons una primera valoració d’urgència efectuada per l’Associació Valenciana d’Agricultors, les pèrdues patides arran de les últimes precipitacions aconseguiran almenys els 70 milions d’euros, si bé aquesta xifra podria acabar sent, tal com asseguren, molt superior i arribar fins als 120 milions d’euros en funció de l’evolució del clima, ja que factors com la humitat, les altes temperatures o ocasionals episodis de noves pluges van a determinar un major o menor impacte sobre l’agricultura.

Les produccions agrícoles més castigades són, els cítrics, el caqui i les hortalisses. Solament les pèrdues previstes en cítrics, estan valorades entre 50 i 100 milions a causa de l’afecció directa sobre una quantitat que oscil·laran entre 250.000 i 500.000 tones.

Les comarques de la Ribera, La Safor, La Costera i la Foia de Bunyol són les més afectades per aquesta classe de sinistres en la citricultura.

Les pèrdues en el caqui, d’acord amb les estimacions d’AVA se situaran en un rang entre 5 i 8 milions d’euros, la major part de les quals es concentren en la comarca de la Ribera.

Finalment, AVA xifra entre 10 i 15 milions d’euros l’abast dels danys en les infraestructures agràries, tals com a hivernacles, murs, camins rurals, canalitzacions, etc.

El president d’AVA, Cristóbal Aguado, ha lamentat la situació i sol·licita a les administracions que prenguen bona nota de les greus dificultats que travessa l’agricultura valenciana i engeguen mesures per alleujar la seua situació com la reducció de mòduls, l’establiment de crèdits bonificats i més ajudes per a afavorir la contractació del segur, entre altres.