AVA-ASAJA prepara accions de protesta després de constatar unes pèrdues de 163 milions en una primera part desastrosa de la campanya citrícola

L’organització agrària té previst contactar amb altres entitats del sector per a unir forces i reclamar compromisos ferms a la conselleria d’Agricultura

La sectorial citrícola de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) va decidir, durant una reunió celebrada en la vesprada d’ahir, iniciar la preparació d’accions de protesta per a reclamar mesures que permeten contrarestar la calamitosa situació en la qual es troba sumida en aquests moments la campanya citrícola en el capítol relatiu a les rendes que perceben els citricultores.

Efectivament, el primer tram de l’exercici naranjero s’està saldant amb resultats desastrosos per als productors valencians de cítrics, els qui ja acumulen, fins al moment, una pèrdues de més de 163 milions d’euros, d’acord amb un estudi elaborat pels serveis tècnics de AVA-ASAJA. Tal com es detalla en les gràfiques que acompanyen aquest comunicat, les pèrdues ocasionades per l’últim temporal de pluges sumen 91 milions, mentre que la caiguda d’ingressos com a conseqüència del descens de les cotitzacions se situa en uns 52 milions d’euros i el valor del tonatge que s’ha quedat sense recol·lectar, bé en els arbres, ben desparramado en el sòl, davant la falta de demanda aconsegueix els 20 milions d’euros.

Els socis que van participar en la multitudinària trobada d’ahir van expressar la seua indignació i desesperació davant el que està succeint enguany i van manifestar el seu convenciment sobre la necessitat d’emprendre mobilitzacions per a exigir a les Administracions, i especialment i per raons òbvies, a l’autonòmica, compromisos ferms que contribuïsquen a redreçar el rumb d’una temporada citrícola que està oferint resultats ruïnosos als agricultors.

Davant la gravetat de l’assumpte i amb l’objectiu de conjuminar forces, AVA-ASAJA va a posar-se en contacte amb la resta d’organitzacions agràries i entitats representatives del sector citrícola per a sondejar la seua disposició a engegar un front comú que permeta unificar les reivindicacions i organitzar de manera conjunyeix les protestes.

Així mateix, AVA-ASAJA va a dirigir-se tant a la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, com al president de la Generalitat, Ximo Puig, per a sol·licitar la seua màxima implicació en la cerca de solucions, sobretot de cara a la reunió que la setmana vinent tenen previst mantenir els responsables agraris del Consell amb els representants del sector citrícola, precisament, amb l’objecte d’analitzar l’estat de la campanya.

“Fins al moment la Generalitat no ens ha fet cap cas -lamenta el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado-. Demanem la seua col·laboració per a retirar del mercat en fresc unes 200.000 tones de calibres xicotets a fi de poder revitalitzar així els mercats i no va haver-hi resposta. Estem decebuts perquè la conselleria no pot mirar cap a un altre costat mentre els citricultores s’enfonsen en la misèria. Algunes de les mesures que hem reclamat són competència del Govern central, però la conselleria ha de fer seues aqueixes peticions i prendre la iniciativa enarborant la bandera del sector”.

Les causes que han desencadenat l’actual crisi citrícola obeeixen a diversos factors que ja han reiterats i analitzats amb amplitud per part de AVA-ASAJA, si bé en aquests precisos moments, el president de l’organització agrària es mostra molt crític amb el paper que està jugant la indústria de transformació a causa dels preus de ruïna que està pagant als agricultors. “La indústria -sosté Aguado- s’està aprofitant descaradament de la situació, perquè les cotitzacions internacionals del suc estan altes. La seua actitud és immoral i seria preferible que els agricultors destruïrem la producció que no podem comercialitzar en fresc abans que regalar-li-la a ells”.