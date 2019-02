AVA-ASAJA protesta en València davant la crisi citrícola

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors ha repartit 4000 quilograms de taronges, en el centre de València, per a protestar davant la crisi que creua el sector agrari a hores d’ara.

L’últim dels problemes del sector agrari ha estat les importacions de diferents punts que minven les vendes locals. Molts no entenen per què els fan usar productes d’un preu elevat per a garantir la seguretat de la collita, i després s’importen altres productes que no tenen uns filtres tan exigents, cosa que provoca que no es puga competir.

El president de l’Associació assegura que el sector agrari està maltractat i recalca que és l’estat espanyol l’encarregat de defensar en Europa els interessos dels productes valencians.

Alguns, com aquest veí, tenen una opinió sòlida respecte a la problemàtica.

Aguado desitja que hi haja una solució prompte, si no la situació acabarà malament.

L’esplanada de la plaça de Bous de València ha estat plena de persones que s’han apropat a la mobilització i s’han endut el saquet amb taronges i un fullet informatiu.

El pròxim dia 19 de febrer, està previst fer una altra mobilització en Madrid per a seguir fent soroll per a trobar una bona solució per al sector.