Avança la construcció del nou Centre Cultural municipal en el Perelló

Connect on Linked in

Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici que albergava els antics “Cines Avenida”, que ho convertirà en un complet Centre Cultural amb un Saló d’Actes i Auditori, una àmplia Sala Polifuncional i una guarderia, noves prestacions que seran compatibles amb el servei cinematogràfic als veïns i veïnes del Perelló.

Aquest projecte de reforma i ampliació, que es durà a terme en 4 fases, té el seu punt de partida en la demolició de part de l’antic edifici i continuarà amb la fonamentació de la zona ampliada, la construcció de la xarxa de desguassos i l’estructura de la nova zona objecte d’ampliació, actuacions que integren la primera fase del projecte d’execució promogut per l’Ajuntament del Perelló. Les reformes en la sala de projecció, on fins a fa unes setmanes s’ha vingut desenvolupant el servei de cinema, es limitarà a la substitució del sòl, la instal·lació d’un escenari fix així com la construcció de camerinos per a les obres teatrals, entre altres xicotetes actuacions, amb la finalitat de donar compliment a la normativa aplicable sobre seguretat i accessibilitat i millorar qualitativament els serveis culturals als veïns mantenint al mateix temps l’essència de la tradicional sala de cinema.

El nou Centre Cultural acollirà en la seua planta baixa una escola infantil de primer cicle per a xiquets i xiquetes fins als 3 anys d’edat. Aquesta escola disposarà de tres aules, dues àrees de descans per als menors, una sala d’usos múltiples i un pati de jocs de cent metres quadrats, entre altres àrees. En la primera planta, un ampli i diàfan saló multiusos de 375 metres quadrats farà les vegades d’espai funcional que permetrà la celebració d’esdeveniments i activitats culturals tant de caràcter municipal com els organitzats per les associacions locals.

La reforma dels Cinemes Avinguda es troba sobre la taula des de fa anys. Tot va començar l’any 2015, quan el Consistori va adquirir l’edifici dels “Cines Avenida” amb la intenció de reconvertir-ho en un Centre Cultural municipal que puga satisfer les necessitats dotacionals dels veïns i col·lectius del Perelló. Actualment, El Perelló manca d’aquest tipus d’instal·lació municipal, que permeta la celebració de concerts de la Banda de música, conferències i congressos, representacions teatrals i sainets, concursos de playbacks, actes de la Junta Local Fallera i altres activitats artístiques, lúdiques i culturals en la localitat.