Aviva Algemesí convoca l’onzena edició del Voluntariat pel Valencià

Un voluntariat fidel i compromés permet obrir un nou curs i ampliar l’oferta a alguns centres d’ensenyament

L’Ajuntament d’Algemesí, a través de l’Agència de Promoció del Valencià, Aviva Algemesí, ha convocat de nou voluntaris i aprenents en la que serà l’onzena edició del programa.

La sala d’actes del Casino Lliberal ha reunit el grup de persones voluntàries que any rere any participen en el programa. La major part de les persones aprenents que s’hi ha interessat són de nacionalitat veneçolana. El programa “Parla’m en valencià” és un projecte d’Escola Valenciana a què l’Ajuntament d’Algemesí es va sumar l’any 2008 i que pretén que el valencià siga una llengua d’acollida i tinga un major ús social, mitjançant la formació de parelles lingüístiques i grups de conversa.

Aviva Algemesí coordina i assessora els participants, i enguany, atenent les necessitats d’alguns centres d’ensenyament i gràcies a la disponibilitat de les persones voluntàries, el programa es consolidarà en el col·legi Blasco Ibáñez i Cervantes, es reprendrà en l’Escola Infantil Els Xiquets del Raval i s’estrenarà en el col·legi Verge del Pilar del Carrascalet.

Així mateix, el grup de valencià de les Ames de Casa Tyrius hi participa des de fa uns anys. El repte per al curs 2018-2019 és animar aquelles persones que, tot i viure a Algemesí molts anys, no troben situacions de comunicació per aprendre valencià.

Finalment, set parelles lingüístiques s’han posat a la faena i prompte començaran les sessions de conversa.

El programa està obert durant tot l’any de manera que qualsevol persona interessada pot acostar-se al Departament de Cultura de l’ajuntament i incriure-s’hi.