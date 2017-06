Sueca, junt amb els altres onze municipis de la comarca i el suport de l’IVAJ, participa en una programació especial de polítiques dirigides als més joves

La primera activitat, una davallada en kayak al Riu Xúquer, tindrà lloc el pròxim diumenge 18 de juny. El recorregut finalitzarà a Sueca.

Sueca, 13/06/2017.L’Ajuntament de Sueca és un dels consistoris participants en el programa Xarxa Jove de l’IVAJ, des d’on s’ha començat a treballar per consolidar una actuació intermunicipal que aconseguisca l’eficiència de coordinació entre tots els municipis de les comarques valencianes per dotar als pobles d’infraestructura i recursos suficients perquè els joves puguen portar endavant les seues propostes i gaudir d’una agenda dedicada exclusivament a ells. Una de les primeres activitats que s’ha programat, per al pròxim diumenge 18 de juny, emmarcada en esta iniciativa, és la “Baixada del Riu Xúquer”.

L’acció tractarà de fer una davallada amb Kayaks al riu que transcorre per la Ribera. L’activitat tindrà una durada aproximada de cinc hores, s’iniciarà a Albalat de la Ribera a les 9:30 hores i finalitzarà a l’Assut de Sueca. En acabar, l’organització habilitarà un servei d’autobús de tornada a Albalat.

Segons ha explicat el regidor de joventut, Xavier Masó, l’objectiu és descobrir el nostre riu, el seu entorn i els pobles pels que passa des d’una altra perspectiva, gaudint de l’entorn natural amb una activitat lúdica i divertida, baixant per les aigües tranquil·les del Riu Xúquer. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, i el regidor de Joventut, Xavier Masó, van assistir a la presentació de la iniciativa que va tenir lloc el passat dilluns, 5 de juny, a les instal·lacions de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. L’acte va comptar també amb la participació d’alcaldes i regidors dels dotze municipis participants en la iniciativa.

L’activitat inclou una sessió formativa per aprendre a navegar amb KayaK, l’acompanyament de monitors titulats al llarg de tot el descens, el material de seguretat necessari, l’assegurança i els permisos pertinents.

El preu de l’activitat, dirigida a persones d’entre 11 i 45 anys (els menors hauran d’aportar l’autorització dels pares/tutors signada), serà de 15 euros i aquells que estiguen interessats en participar-hi podran obtenir més informació i tramitar la seua inscripció al Casal Jove de Sueca, en horari de 18 a 22 h., fins el pròxim divendres 16 de juny. Per tal de coordinar la participació de veïns de les diferents poblacions s’ha assignat una quota d’inscripció a cada municipi. En este sentit, Sueca disposarà d’11 places que s’assignaran per rigorós ordre d’entrada. En funció de la llista d’espera, cap la possibilitat que l’activitat es puga programar novament per a la setmana vinent.

Els participants hauran de vestir roba còmoda, calçat esportiu o de muntanya, xancles o escarpins i banyador i també hauran de venir previstos de menjar i beguda. A més, és recomanable també portar gorra i protecció solar.