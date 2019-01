Balanç de les ajudes d’emergència social en 2018 a Picassent

Connect on Linked in

Durant l’any 2018, la Regidoria de Benestar Social ha atès les necessitats dels col·lectius socials més vulnerables. El 99,57% de les ajudes sol·licitades va ser concedida.

L’Ajuntament va abonar, durant l’any passat 2018, un total de 141.216,54 € en concepte d’ajudes socials destinades a pal·liar les necessitats més bàsiques de 216 famílies del municipi. Així, al llarg de 2018, es van concedir 1.003 ajudes, i només 5 es van denegar per superar el mínim d’ingressos.

De totes les despeses, cal destacar la lluita contra la pobresa energètica. Els Serveis Socials han pagat 526 rebuts de llum que tan tingut un cost de 31.439,73 €, 310 rebuts d’aigua amb un cost de 25.572,82 € i 47 rebuts de gas amb un cost de 2.072,41 €. Quant al pagament del lloguer han estat 137 rebuts els que s’han pagat amb un cost de 36.909 €. Quant a necessitats bàsiques, s’han lliurat 1.551 vals d’alimentació amb un cost de 29.900 € i 56 ajudes d’alimentació valorades en 4.855 €.

Fent balanç de nacionalitats, el 84% de les famílies beneficiades són de nacionalitat espanyola i el 16% d’altres nacionalitats, però residents a Picassent.

El regidor de l’àrea, Carles Silla, destaca que, Des de l’Ajuntament, any rere any, incrementem les partides destinades als serveis socials. Per a este equip de govern continua sent una prioritat estar al costat dels veïns i les veïnes més vulnerables.