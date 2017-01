L’Ajuntament d’Alzira ha conclòs tots els projectes subvencionats per la Diputació de València per mitja del programa d’Inversions Financerament Sostenibles, IFS, corresponent a l’any 2016.

La quantitat invertida ascendix a prop de 1.569.000 euros que han servit per al condicionament acústic de les aules a la Casa de la Cultura; els lavabos del recinte firal; la rehabilitació del Palau de Cassasús, del magatzem de Cucó, de la il·luminació de la zona del passeig fluvial, il·luminació del pavelló Pérez Puig, i del centre de transformació de la partida Nòria.

També s’ha procedit a l’adaptació de les voreres dels carrer Josep Maria Llopico, Albuixarres, Nord i Felip II.

Consolidació de la infraestructura de la xarxa; restauració de l’edifici taller de la plaça Morera; aula d’informàtica i multiús d’IDEA; l’adequació del parc Pere Crespí, així com la del parc de l’Alquenència, a més de procedir al seu tancament; el condicionament de les pistes forestals de la Murta i la Casella, i també del parc en la partida de Sant Bernat; adequació de la casona de la Murta i de l’entorn de la casa de Bono; remodelació dels seients de l’auditori de la Casa de la Cultura; finalització de la restauració de l’edifici de la Parrilla; reparació de camins rurals i façana de la caserna de la Guardia Civil.

Per últim assenyalar que la inversió de la Diputació també s’ha destinat per a l’adquisició de software per a la Policia Local; la millora en la dotació d’ordinadors per a l’atenció al públic; i equipament informàtic per al Centre de Participació Ciutadana.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha fet un balanç totalment positiu de totes i cadascuna de les obres executades, agraint a la Diputació el seu suport econòmic que ha possibilitat poder dur-ho endavant.

El regidor també ha posat en valor la contractació de noranta-cinc veïnes i veïns d’Alzira per a fer realitat estes millores, i que han suposat un total de prop de quaranta-tres mil hores de treball.

Des de el consistori continuem oberts a seguir millorant infraestructures urbanes i rurals, així com els edificis del nostre patrimoni.

