Balanç positiu després del primer trimestre de Punts Violeta a l’Horta Sud

La Mancomunitat manté el treball en equip dels departaments d’Igualtat de tota la comarca

La xarxa de Punts Violeta de la Mancomunitat de l’Horta Sud analitza els resultats després del seu primer estiu en marxa contra el masclisme i per la igualtat, en una nova reunió celebrada en la institució intermunicipal. Així, les tècniques i regidores de la comarca realitzen una valoració general “molt positiva” dels punts segurs instal·lats en les festes i actes dels diferents municipis. Unes carpes cedides als ajuntaments que seguiran itinerant pels termes municipals sota el lema #STOPMASCLISME.

Els equipaments van ser instal·lats en centenars d’actes i esdeveniments de l’Horta Sud i, en tan sols tres mesos, ha facilitat informació i conscienciat a milers de persones. Només en la capital de la comarca, per exemple, es van registrar entre 500 i 800 sol·licituds d’informació. I és que un dels objectius fonamentals era el d’oferir a peu de carrer serveis municipals, així com sensibilització contra la violència masclista, a més d’exercir una funció dissuasòria.

Concerts, carreres, festes fins a altes hores del matí… moltes han sigut les experiències narrades des de cada municipi en una reunió on es posa de manifest que parlem d’un problema intergeneracional pel qual –diuen- “la unitat és la clau”.

“La lluita per la igualtat i contra la violència de gènere és cosa de tots i totes, i hem de treballar per acabar amb aquesta xacra”, segons el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud. “Tots i cadascun dels ajuntament es van adherir a aquesta iniciativa per a fer força amb esta xarxa de Punts segurs, d’informació i de reivindicació contra el masclisme”, destacava Carlos Fernández Bielsa.

La Mancomunitat de l’Horta Sud prepara ara noves campanyes en esta línia, amb el lliurament de polseres i difusió de slogans i projectes per la Igualtat. De fet, la reunió de treball esta setmana ha avançat en altres propostes per a seguir treballant contra el masclisme i pel foment d’una societat més igualitària a nivell comarcal.