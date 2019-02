Barceló: ‘Més inversió, més professionals, més serveis i més activitat han marcat els mesos de gestió pública de l’Hospital de la Ribera’

Print This Post

“La reversió de l’Hospital de la Ribera i del seu Departament de Salut ha estat marcada, clarament, per un signe positiu: més inversió, més professionals, més serveis i més activitat”. Així ho ha manifestat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, qui ha realitzat un balanç dels primers nou mesos de gestió pública directa del centre alcireño.

Segons Barceló, “és fruit de l’aposta que hem realitzat des de la Sanitat pública per millorar l’assistència sanitària dels ciutadans de la Ribera i les condicions laborals dels seus professionals”.

Així, durant aquests mesos de gestió pública directa, la Conselleria de Sanitat ha invertit més de 7,8 milions d’euros en l’adquisició d’equips i en l’adequació i millora d’infraestructures sanitàries.

En aquest sentit, la Consellera de Sanitat ha posat en relleu com, durant aquest temps, “no solament s’ha escomés bona part de les inversions anunciades abans de la reversió, sinó que, a més, s’ha hagut d’assumir una sèrie d’inversions d’urgència, amb la finalitat de pal·liar greus deficiències heretades de l’anterior gestió i que només hem conegut després de la volta de l’Hospital i del seu Departament de Salut a la gestió pública directa”.

Així, entre les inversions anunciades, ja s’ha procedit a l’adquisició d’un nou accelerador lineal, per un import de 3,2 milions d’euros; un equip de PET-TC, per 1,4 milions d’euros; 3 equips de radiologia digital i 2 ecògrafs, en els quals s’ha invertit 600.000 euros, i l’actualització del mamògraf 3D, amb una inversió de 121.000 euros, que oferirà una major precisió diagnòstica.

Pel que respecta a les inversions que s’han hagut d’escometre d’urgència, aquestes comprenen des dels equips de tractament i diagnòstic fins a l’equipament de serveis centrals, passant pels equips dels propis quiròfans. Així, entre altres, s’han incorporat respiradors, equips hemodializadores, un nou neuronavegador per a intervencions de neurocirurgia, taules i llums de quiròfan i un nou tren de rentada per a la cuina, tot això per un import superior als 500.000 euros.

Més professionals

Pel que fa a professionals, el Departament de Salut de la Ribera ha incorporat 452 professionals. D’ells, 298 són personal d’Infermeria; 48 són zeladors o zeladores; s’han incorporat 24 auxiliars d’Administració; 65 especialistes en Medicina, 12 facultatius o facultatives d’Atenció Primària i 5 pediatres.

“Això ha permés millorar i humanitzar l’atenció de pacients i les condicions dels treballadors de serveis tan sensibles com les Urgències de l’Hospital, Quiròfans o la Unitat de Vigilància intensiva (UCI)”, ha destacat la consellera.

A aquesta xifra, cal afegir 18 professionals en Medicina i 16 d’Infermeria incorporats per a potenciar els serveis d’urgències d’Atenció Primària (Punts d’Atenció Continuada-PAC), “amb l’objectiu de fer-los més operatius a fi de resoldre els problemes urgents de baixa i mitja complexitat en els propis centres de salut, evitant així desplaçaments innecessaris de pacients fins a l’Hospital d’Alzira”.

Més serveis

Amb aquest mateix objectiu, el de “acostar l’atenció sanitària a la ciutadania i millorar la seua accessibilitat”, durant els primers nou mesos de gestió directa, el Departament de Salut de la Ribera ha incrementat el nombre d’especialitats en la cartera de serveis de diversos centres de salut de la comarca, “la qual cosa està evitant molèsties i desplaçaments innecessaris de pacients fins a l’Hospital perquè els tracten els seus problemes de salut”, ha assenyalat Barceló.

Així, els centres d’Almussafes, Alzira I, Alzira II, Sueca, Carlet, Alginet i Carcaixent han vist reforçades les seues carteres de serveis amb l’ampliació del nombre de consultes i la incorporació d’especialitats com a Oftalmologia, Neurologia, Geriatria, Traumatologia o Cardiologia, entre altres, “que són generalment freqüentades per persones d’edat avançada i, en conseqüència, amb majors dificultats per a desplaçar-se des de la seua casa fins a l’Hospital de la Ribera”.

Així mateix, s’ha incrementat el nombre de serveis que l’Hospital d’Alzira presta als pacients en el seu propi domicili, amb la incorporació de la rehabilitació domiciliària i l’atenció psiquiàtrica domiciliària.

De la mateixa manera, i tal com es va anunciar abans de la reversió del centre alcireño, la cartera de serveis de l’Hospital de la Ribera s’ha incrementat amb la creació del servei de Cirurgia Pediàtrica que, amb anterioritat al trànsit de la gestió pública, l’Hospital cobria mitjançant un contracte mercantil. I s’han mantingut la resta de les 50 especialitats amb que ja comptava l’Hospital, com la Neurocirurgia o la Cardiologia, entre altres, “malgrat el que, des de determinats àmbits, s’augurava abans de la reversió”.

Més activitat

Tot això s’ha fet no solament mantenint, sinó incrementant l’activitat assistencial duta a terme durant aquests nou mesos de gestió pública directa.

D’aquesta forma, des del passat 1 d’abril i fins a final de l’any 2018, l’Hospital de la Ribera ha realitzat 16.289 intervencions quirúrgiques, és a dir, 633 operacions més que durant el mateix període de l’any anterior. Així, en 2018 s’ha reduït la llista d’espera quirúrgica en 869 pacients, amb una demora mitjana de 63 dies, segons l’últim talle corresponent al mes de desembre.

De la mateixa manera, s’han atés durant aquest període de 2018, 378.768 consultes amb l’especialista, això és, 9.650 consultes més que entre abril i desembre de 2017.

S’han realitzat 175.568 proves de Radiodiagnòstic, 7.569 més que l’any anterior.

“Hem treballat molt durament i ho anem continuar fent, perquè hui aquest hospital cent per cent públic, cent per cent dels ciutadans de la comarca, continue creixent en eficiència i prestacions i continue contribuint a l’excel·lència de la Sanitat pública valenciana”, ha conclòs Ana Barceló.

Projectes de futur

La Conselleria de Sanitat manté diversos projectes per a continuar avançant a millorar la qualitat assistencial que es presta a l’Hospital d’Alzira. Així, entre les inversions previstes per a 2019, destaquen els més de 400.000 euros destinats a la construcció d’un nou quiròfan a l’Hospital d’Alzira, l’obra del qual començarà quan es complisca amb els tràmits administratius preceptiu.

En aquest mateix sentit, cal destacar que ja s’han adjudicat la redacció dels projectes d’accessibilitat de l’Hospital d’Alzira, de l’ampliació de la zona d’Hemodiàlisi, de l’adequació de la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), amb boxs individuals i una zona d’estar, i del trasllat de l’Hospital de Dia al jardí de la zona d’Hemodiàlisi, al costat de la Direcció de l’Hospital, on es construirà un edifici de dues plantes amb 1.300 metres quadrats, que albergarà també la Unitat d’Hospitalització a domicili.