Barceló: ‘El protocol telefònic per a realitzar un massatge cardíac contribueix al fet que augmenten les possibilitats de supervivència del pacient

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha unit a la celebració del Dia Mundial de la Parada Cardíaca i el Dia Europeu de la Reanimació Cardiopulmonar que, amb el lema ‘Engega de nou un cor’, pretén conscienciar a la societat sobre la importància de la reanimació cardiopulmonar davant una parada cardíaca.

Per a açò, el personal del Servei d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana ha instal·lat taules informatives en la Plaça de la Verge de València, en l’hospital General de Castelló i en l’hospital General d’Alacant.

En concret, més de 40 professionals del SES imparteixen durant tot el dia tallers formatius en aquests punts informatius sobre com realitzar una correcta reanimació cardiopulmonar. A més, s’han desplegat vehicles del Servei d’Emergències Sanitàries i els professionals utilitzaran maniquís i material de simulació per a explicar com ha de fer-se un massatge cardíac.

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, conscient de la importància del temps que transcorre des que es produeix una parada cardíaca fins a l’arribada dels serveis d’emergència, es va engegar al desembre de 2017 el protocol de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) telefònica.

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “cada segon i cada minut és important quan es produeix una parada cardíaca. Per açò, és fonamental conscienciar a totes les persones sobre la importància del massatge cardíac quan ens trobem davant aquesta situació”.

Així mateix, Barceló ha afegit “que aquest protocol d’actuació per a dur a terme una reanimació cardíaca pot suposar una gran ajuda per al pacient i augmentar les seues possibilitats de supervivència”.

En aquest sentit, des de l’engegada del protocol telefònic RPC un 56% de les persones que han alertat al 112 sobre una possible parada cardíaca s’han acollit a aquest sistema i han realitzat un massatge de reanimació al pacient.

En la resta dels casos, no s’han iniciat aquestes mesures per diferents motius, bé perquè el testimoni que alerta no s’ha sentit capaç de realitzar la maniobra o perquè no procedia en aqueix cas.

Un total de 2.327 casos de possibles parades cardíaques

Des de l’engegada d’aquest protocol s’han identificat a través del 112 un total de 2.627 casos de possibles parades cardíaques.

El protocol RCP telefònica comença en el moment de la trucada telefònica d’un testimoni al número 112 d’emergències. En aqueix instant, si l’operador identifica un cas com una possible parada cardíaca li explica a la persona que ha alertat sobre la importància de realitzar un massatge cardíac com més prompte millor i li ofereix la possibilitat d’iniciar aquesta maniobra amb assessorament d’un metge coordinador del CICU.

Si la persona que ha alertat accepta, ràpidament entra en contacte telefònic amb el metge coordinador del CICU, qui li va indicant com realitzar les maniobres de resucitación, li marca el ritme de les compressions i roman amb ell al telèfon fins a l’arribada de la unitat assistencial del Servei d’Emergències Sanitàries.

Importància de la reanimació cardiopulmonar

La primera causa de mort reconeguda en les societats occidentals són les malalties cardiovasculars, en concret aquelles conegudes com a mort sobtada cardíaca després d’una parada cardíaca secundària (70-80%) a una fibril·lació ventricular. Per açò, cada minut és important per a poder revertir aquest trastorn, i de fet per cada minut de retard disminueix en un 10% les possibilitats de supervivència.

Així mateix, totes les evidències científiques avalen que la desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar són la resposta indicada, d’ací la importància de conscienciar a tota la societat, i en particular als més xicotets, perquè reconeguen aquesta situació i sàpien actuar en cas de trobar-se davant una situació de parada cardíaca.

Per açò, la Conselleria de Sanitat ha organitzat una sèrie d’activitats formatives per al dia ‘Engega de nou un cor’, recolzant la iniciativa engegada pel Consell Europeu de Resucitación Cardiopulmonar, coneguda com ‘Heart Restart Day’.

Instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics

Finalment, ha que recordar que la Generalitat va aprovar el Decret 159/2017 que regula la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) fóra de l’àmbit sanitari.

Gràcies a aquest decret els centres educatius amb un aforament igual o superior a 1.500 persones, les estacions de metro amb una afluència mitjana diària de 2.000 persones o més i els complexos esportius en els quals el nombre d’usuaris diari siga igual o superior a 500 estan obligats a tenir desfibril·ladors a partir d’ara.

El decret estableix que els DESA estiguen disponibles en determinats espais com a aeroports i ports comercials, estacions o baixadors d’autobusos o ferrocarril de poblacions de més de 50.000 habitants i establiments públics amb un aforament igual o superior a 1.000 persones.