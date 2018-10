La Barraca d’Aigües Vives habilita un nou tram de la via verda Carcaixent-Dènia amb l’ajuda de la Diputació

Connect on Linked in

La nova via verda connecta amb un altre tram de l’antic ferrocarril Carcaixent-Dènia que va ser recuperat per la Generalitat

Josep Bort, diputat de Medi Ambient: “Amb la recuperació d’aquest tram, que estava molt degradat, avancem ben significativament per tal d’aconseguir fer realitat l’eix verd que anirà des de Carcaixent fins a Dénia”

Verònica Almúnia, alcaldessa de la Barraca d’Aigües Vives: “És una intervenció molt important perquè rehabilitem una zona que es trobava molt degradada i a la que el poble durant molt de temps li havia donat l’esquena”

L’antic traçat de la via fèrria que travessa el casc urbà de La Barraca d’Aigües Vives ha sigut reconvertit en una via verda per a ciclistes i vianants amb el suport de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, acompanyat per Verònica Almúnia, alcaldessa de La Barraca d’Aigües Vives, ha visitat aquesta entitat menor, que depén del municipi d’Alzira, a la Ribera Alta, per a conèixer el projecte que s’integrarà a la via verda Carcaixent-Dènia.

El diputat Josep Bort ha indicat que “es tracta d’un eix viari molt potent, perquè entronca amb el que era l’antiga via Carcaixent-Dénia i és un eix que estem impulsant que es recupere per a l‘ús de ciclistes i vianants”. “La Barraca d’Aigües Vives ha sigut sempre pionera en la realització d’aquest projecte, i amb la recuperació d’aquest tram, que estava molt degradat, avança ben significativament per tal d’aconseguir fer realitat aquest eix comarcal”, ha afegit el diputat.

L’alcaldessa de La Barraca d’Aigües Vives, Verònica Almúnia, ha assenyalat per la seua banda que “és una intervenció que pot semblar menor, però que per a la Barraca és molt important, perquè rehabilitem una zona que es trobava molt degradada i a la que el poble durant molt de temps li havia donat l’esquena. Es recupera com un important eix vertebrador, no només per al poble, sinó per a tota la comarca, perquè forma part de la recuperació de l’antic traçat del tren com a via verda que unirà tots els pobles des de Carcaixent fins a Dénia”.

Amb la reconversió d’aquest tram, tot el traçat de l’antic ferrocarril Carcaixent-Dènia que creua el casc urbà de La Barraca d’Aigües Vives ha sigut transformat en una via verda que facilita la mobilitat sostenible i que ha servit per regenerar el seu entorn.

Aquesta obra s’ha realitzat en el marc del Programa d’Espais Degradats que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient de la corporació provincial. El projecte s’ha realitzat amb una inversió total de 50.728 euros, dels que la Diputació ha aportat 46.923, el 92.5%, i l’ajuntament els restants 3.800 euros, el 7.5% de la despesa.