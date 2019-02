Bastidas: “El seminari és una estafa per a tapar que eliminen 50 milions en matèria educativa i sanitària per als quals més ho necessiten”

Connect on Linked in

Suprimeixen les ajudes a la pobresa farmacèutica dotada amb 20 milions d’euros per a persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió i altres col·lectius

· “Perpetuen la situació dels barracons en la Comunitat en eliminar 20 milions d’euros per a la construcció de Col·legis i Instituts”

· Eliminen més de 5 milions per a la construcció o reformes dels Hospitals i Centres de Salut i la línia del Pla de garantia de no demora sanitària

La sotssecretària regional del Partit Popular (PPCV), Elena Bastidas ha denunciat hui que el seminari és “una altra estafa” del Consell “per a tapar que han eliminat 50 milions en partides sanitàries i educatives per als sectors que més ho necessiten, per a silenciar que no acabaren amb els barracons i que continuaran pujant imposats”

Bastidas s’ha pronunciat d’aquesta manera durant una roda de premsa en la qual ha valorat “les setenes vacances de tres dies del Consell, un retir que produeix vergonya aliena, i que ja suma un cost total de 70.000 euros que podia haver anat a parar a pagar els deutes amb els centres ocupacionals”.

El PPCV ha assenyalat que parlar del 92% dels compliments quan el nivell d’execució a penes supera el 75% és “un engany”. Així, ha denunciat que aquest Consell s’ha eliminant 50 milions per als sectors que més ho necessiten i ha explicat que han suprimit del pressupost la línia d’Ajudes pobresa farmacèutica que estava dotada amb 20 milions d’euros per a persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió i altres col·lectius assimilables. “Encara sort que venien a rescatar persones”.

A més, perpetuen la situació dels barracons en la Comunitat en eliminar 20 milions d’euros per a la construcció de Col·legis i Instituts ja que es redueixen les transferències als ajuntaments per a la construcció de centres en 14 milions i es minora en 6 milions d’euros les partides d’inversió de la Conselleria per a la construcció de centres de primària i secundària.

També eliminen més de 5 milions per a la construcció o reformes dels Hospitals i Centres de Salut, suprimeixen la línia del Pla Generació Talent Sanitat dotada amb 1.100.000 euros (per a la contractació de nous investigadors per a l’impuls de la investigació sanitària, biomèdica i de salut pública) i eliminen la línia del Pla de garantia de no demora dotada amb 920.000 euros, que redundaria a retallar les llistes d’espera.

Per a Bastidas, “és impossible parlar de compliments quan entre 2 i 3 euros de cada deu es queda en un calaix”, quan en el departament d’Oltra el nivell d’execució és “especialment baix” ja que en Igualtat només ascendeix al 65% o només el 41% d’Inclusió Social, o quan la partida per a construcció de centre de majors solo el 22%.

“Resulta lamentable que no hagen abordat la pujada d’impostos a la qual estan sotmetent als valencians des de la Comunitat i des del Govern de Sánchez a Madrid, que es traduiran en una pujada de 520 euros més a l’any”.

Així, ha criticat que per a això el gran repte dels pròxims anys siga la reversió de l’hospital de Dénia quan la reversió d’Alzira “ha acabat costant més diners als valencians, eliminant especialitats, disparant les llistes d’espera i col·locant a més de 400 persones”. “La Comunitat està en emergència sanitària –ha recordat—i d’això no ha parlat”.

No solament fan bandera d’una reversió fallida també volen gestionar amb el retrovisor posat posant en marxa un banc d’ADN per a familiars de víctimes de la guerra civil.