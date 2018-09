Un bebé fill de reclusos rebrà hui el Baptisme en la presó de Picassent i tres interns la Confirmació en la festa de la Mare de Déu de la Mercé

Print This Post

Monsenyor Ros i els capellans oficiaran misses en el centre penitenciari en honor a la patrona

El centre penitenciari “Antonio Asunción” de Picassent acull aquest dilluns, 24 de setembre, la celebració de misses amb motiu de la festivitat de la Verge de la Mercè, patrona dels reclusos, voluntaris i funcionaris de presons, amb la presència del bisbe auxiliar monsenyor Arturo Ros, en les quals s’administrarà el sagrament del Baptisme a un bebè nascut en el mòdul de mares i el de la Confirmació a tres interns.

Les misses seran oficiades per monsenyor Arturo Ros en la Unitat de Compliment, en les quals se celebraran les tres Confirmacions, i pels capellans de la presó, també en les Unitats d’Infermeria i de Preventius, “on se celebrarà el bateig d’un bebè nascut a la presó, fill de dos interns”, han indicat fonts del Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària del Arzobispado (SEPVAL).

Quant a les Confirmacions, “s’administrarà el sagrament a un espanyol, un argentí i un colombià que han seguit un itinerari de formació durant dos anys, seran presentats pel seu monitora de formació, que és voluntària de Pastoral Penitenciària, amb el seguiment del capellà i que estan apadrinats per altres interns”, han afegit.

Igualment, durant les tres setmanes prèvies han sigut impartides catequesis sobre la advocación de la Verge de la Mercè per a tots aquells reclusos interessats com a preparació a la festivitat.

Amb motiu de la festivitat de la Verge de la Mercè, el centre penitenciari ha organitzat nombrosos actes durant tota la setmana, com a activitats per als interns i un acte institucional, en els quals també participaran voluntaris i capellans de la Pastoral Penitenciària. A més, parròquies i comunitats religioses de la diòcesi de València celebraran aquest dilluns oracions per les persones preses.