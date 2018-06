Benavent i Alonso s’imposen en els 46é Premis Literaris d’Alberic

Connect on Linked in

Alberic, 20 de juny de 2018.La 46é edició dels Premis Literaris d’Alberic ja tenen guanyadors. El jurat es va reunir aquesta setmana passada per a seleccionar les millors obres d’entre totes les arribades de diferents racons d’Espanya, com demostra que el guanyador del Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia l’haja obtingut Obdulio Alonso López, un veí de Casas de Don Pedro (a Badajoz) a pesar que el treball està elaborat en valencià.

De fet, es denomina “La memòria de la pell”. L’obra d’Alonso és la millor entre les quasi trenta que es van presentar al certamen, sent seleccionada per un jurat integrat per l’alcalde, Toño Carratalá; l’edil de Cultura; Josep Puig; i els especialistes culturals Jesús Huguet, Aurelià Lairón, Silvia Miralles i Josep Vicent Martínez. El tema era lliure i l’extensió mínima era de vint-i-cinc folis o poemes, mentre la dotació que en aquest cas s’adjudicarà Obdulio Alonso és de 1.500 euros.

Per la seua banda, el Premi Rafael Comenge de Narrativa ha recaigut enguany en José Benavent Baldoví, veí de l’Alcúdia, que s’ha imposat amb la seua obra “Rantelles”. En aquest certamen el jurat va estar compost per l’alcalde, l’edil de Cultura i els especialistes Vicenta Roig, Vicent Giménez, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres. També s’adjudica el guanyador un premi de 1.500 euros per un treball de tema lliure, escrit en valencià i que havia de tenir com a mínim quaranta folis d’extensió. El jurat va decidir, a més, que deixava desert el Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil.

Els premis seran lliurats en un acte programat dins de la celebració de la Fira de Sant Joan, exactament el divendres 22 a partir de les 19 hores en la Sala de Plens de l’ajuntament alberiqueny. En aquest acte seran presentades les publicacions dels guanyadors de l’edició anterior. Els escriptors premiats en les tres últimes edicions van ser, en narrativa, Artur Richart i Estavella, Joan Ruscalleda Massó i Josep Lluís Rojo Sala; en poesia, José Luís García Herrera, Lluís Alpera Leiva i Sílvia Romero i Olea. El Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil es va convocar en 2017 per vegada primera i l’autora premiada va ser Aina Casal Peregrí.

Pel que fa al Premi Alberic d’Assaig, convocat en 2016 i atorgat en 2017, va ser para Josep Lluís Doménech Zornoza.

Pel que fa al Premi Alberic d’Assaig, amb periodicitat triennal, la present convocatòria correspon a l’any 2019 i està dotat amb 3000 €. Per a textos d’assaig i/o recerca, centrat en el territori o personatges rellevants de la comarca de la Ribera del Xúquer. Serà valorada positivament la vinculació del tema tractat amb la població d’Alberic. Sense límit d’extensió. Formaran part del jurat Jesús Huguet, Aurelià Lairón, Silvia Miralles, Mª Amparo Giménez i Antoni Torres. El termini de presentació de treballs finalitzarà el dia 15 de gener de 2019.