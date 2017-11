Beneixida organitza un curs de manipulador de plaguicides

20 de novembre de 2017.L’Ajuntament de Beneixida ha previst l’organització d’un curs de manipulació de plaguicides de nivell bàsic, amb l’objectiu d’oferir als agricultors els coneixements necessaris per a la seua utilització en el camp. Tindrà lloc en tres jornades, els dies 30 de novembre i 12 i 14 de desembre, amb horari de 18 a 21 hores. Tindrà un preu de 30 euros i els interessats i interessades poden inscriure’s en la casa consistorial durant l’horari d’atenció al públic.

La Conselleria d’Agricultura considera que el maneig i adequada aplicació dels productes fitosanitaris són clau per al control de les plagues en el camp i les malalties en les plantes. Donat el perill que suposa per a l’entorn natural i per a les persones (tant per a aquells que els apliquen com per a la resta de la ciutadania) s’exigeixen cursos d’especialització en els quals es treballen tant la matèria teòrica com l’aplicació pràctica.