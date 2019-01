Benetússer disposarà d’una oficina PANGEA per a l’atenció de persones migrants

Connect on Linked in

L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, juntament amb la responsable de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local Àngels Puchol, s’han reunit aquest matí amb la directora general d’Inclusió Social, Imnaculada Carda i Isach.

L’Ajuntament de Benetússer disposarà d’una oficina d’atenció a les persones migrants dins del programa PANGEA de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, juntament amb la responsable de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Benetússer Àngels Puchol, han mantingut aquesta una reunió informativa amb la directora general d’Inclusió Social, Inmaculada Carda i Isach.

Gràcies a aquesta oficina els migrants del municipi disposaran d’un servei de formació i assessorament que afavorisca la seua integració i la possibilitat de l’obtenció de la nacionalitat. Fins al moment, els estrangers que acudien a l’Agència de Desenvolupament Local es derivaven a altres oficines PANGEA de municipis pròxims.

D’aquesta forma Benetússer podrà disposar de recursos al servei d’aquestes persones per a contribuir a la seua integració i trencar l’espiral de marginació que, de manera especial, pateixen els migrants, refugiats o asiliados, ordenant, fomentant i desenvolupant totes les accions necessàries per a aconseguir-lo. L’objectiu de PANGEA és garantir els seus drets, l’accés als serveis públics, la inclusió i la cohesió social i la convivència. D’aquesta forma es redueixen els factors de desigualtat social i vulnerabilitat i es promou la seua autonomia.

Amb la informació que ja compta l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Benetússer, les necessitats dels migrants que resideixen en el municipi que ja han contactat amb el servei es basen en formació per a l’ocupació, sobre idiomes i informació sobre prestacions. Per a l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, disposar d’aquesta oficina suposa una satisfacció per a tots els que treballen en el consistori. “L’obligació de qualsevol administració local és vetlar pel benestar dels seus veïns i veïnes i amb aquesta oficina podrem ajudar gent que ho necessita i això és per a sentir-se orgullós”, explica Sanz.