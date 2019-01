Benetússer signa tres convenis per a continuar impulsant l’economia local

Print This Post

L’Associació d’Hostaleria, la de Comerciants locals i la d’emprenedors “Emprén i Activa” estrenyen llaços amb l’Ajuntament en la cerca de la reactivació de l’economia local del municipi.

L’Ajuntament de Benetússer ha signat durant l’última setmana tres convenis de col·laboració amb tres associacions de Benetússer, la d’Hostaleria, Comerciants i amb la d’emprenedors “Emprén i Activa” amb l’objectiu de continuar impulsant l’economia local. Els acords pretenen, entre altres mesures, afavorir l’accés de comerciants, hostalers i emprenedors a la formació i a l’assessorament que ofereix l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local.

En aquest sentit, el ADEL de Benetússer està organitzant per a el mes vinent de juny la “Escola de comerç” en la qual s’impartiran diferents formacions encaminades a evolucionar i fer créixer el teixit empresarial local. En concret s’impartiran cursos de vendes, màrqueting i comunicació encara que el programa de formacions encara es troba obert a l’espera de suggeriments dels propis comerciants.

Amb aquests acords, el consistori es torna a comprometre en amb el suport en la difusió i cessió d’espais per als esdeveniments organitzats des de les associacions de comerciants i hostalers com “La fira de la comunió” o “La ruta de la tapa de Benetússer”. Per a l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, amb la signatura d’aquests documents es pretén crear “un teixit local comú perquè tots els agents econòmics treballem en la mateixa direcció”.