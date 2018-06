Benifaió acollirà la primera jornada formativa del programa “Camine cap a la sostenibilitat”

Connect on Linked in

Benifaió (20/06/2018).– Benifaió serà seu dimarts que ve 26 de juny de la primera jornada formatives, de les tres organitzades pel Fondo Valencià per a la Sostenibilitat, dins del projecte “Els ODS en els municipis valencians”.

L’objectiu del projecte és formar a la societat civil a prop dels objectius de desenvolupament sostenibles (ODS) aprovats el passat 25 de setembre de 2015 per part dels líders mundials amb unes línies a seguir, encaminades totes a fer del món un lloc més sostenible. Objectius com eradicar la pobresa, protegir el planeta o aplicar mesures per a assegurar la prosperitat per a tots són alguns dels conceptes que seran tractats en els mòduls formatius.

Els cursos formatius tindran com a finalitat desenvolupar matèries cap a aquests i altres objectius, un projecte “cap al camí de la sostenibilitat al que Benifaió s’adhereix també com a primera seu d’aquestes jornades que tindrà lloc dimarts que ve 26 de juny” ha destacat l’alcaldessa Marta Ortiz.

Ortiz assenyala la importància d’aquest projecte “ja que tant polítics, com el sector privat i la societat civil en general ens hem d’involucrar i aconseguir complir amb els objectius proposats per a logar un món més sostenible per al present i sobretot per al futur”.

La segona jornada formativa tindrà lloc en el municipi de l’Alcúdia el 9 de juliol i finalment el dia 4 d’octubre Canals acollirà l’última formació.

Per a poder formar part d’aquest projecte els interessats poden ja formalitzar la seua inscripció fins al dilluns 25 de juny a través de la web: www.insostenible.org.