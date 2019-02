Benifaió acull les Danses d’Hivern en honor a la Candelera

Print This Post

El grup Benifaió en Dansa, junt amb associacions de dansaires de pobles limítrofs, han tret el ball als carrers de la localitat de la Ribera per a homenatjar a la Candelera.

El grup Benifaió en Dansa ha eixit al carrer per a celebrar les Danses d’Hivern d’homenatge a la Candelera, una cita que porta ja quatre anys celebrant-se.

La jornada ha començat a les portes del Mercat Municipal, on s’han concentrat per a més dirigir-se tots plegats cap a la plaça Major acompanyats pel so del tabal, la dolçaina i el vent, que també ha estat present.

La cap de dansa del grup i el seu fil, han començat el recorregut amb una primera mostra a ulls dels espectadors que s’han apropat per a viure aquesta jornada plena de tradició.

Les danses d’Hivern són un dels punts de la programació, el grup Benifaió en Dansa té més compromisos per als quals l’assaig és fonamental.

A Benifaió també s’han apropat grups de danses de diverses localitats properes, amb l’objectiu de donar suport als esdeveniments dansaires i augmentar la visibilitat de la tradició valenciana.

La representant del grup Benifaió en Dansa assegura que la dansa plana és molt senzilla i qualsevol es pot unir per a fer-la.

El matí ha conclòs a les portes de la parròquia Sant Pere Apòstol amb una repartició de dolços d’anís i mistela, amb l’objectiu d’agafar forces després d’una bona sessió de dansa en el carrer.