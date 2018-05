Connect on Linked in

Benimodo, 2 de maig de 2018. Benimodo acull el concert de l’Agrupació Musical de Veterans de la Ribera i una obra de teatre

Benimodo torna a ser centre neuràlgic de la música i el teatre. De l’art, en definitiva. La localitat riberenca acollirà este pròxim cap de setmana dos actes vinculats amb l’art. El dissabte serà el torn de l’Agrupació Musical de Veterans de la Ribera, que actuarà a la Casa de la Cultura a partir de les 20 hores. L’espectacle està organitzat per la secció de cultura de l’ajuntament.

El col•lectiu compta ja amb més de vint anys d’història i per ell han passat gran músics de la comarca. Per la seua part, per al diumenge 6 de maig s’ha reservat l’obra de teatre “El crèdit”, dirigida per Sergi Belbel i en la que actuen Joan Miquel Reig i Tomás Mestre. Es tracta d’un muntatge que explica la història d’un home que va al banc a demanar un crèdit però el director li’l denega. En comptes d’anar-se’n a casa, pensa que les coses estan molt malament, que els temps han canviat, reacciona d’una manera inesperada i posa el director en una situació incòmoda. L’espectacle està patrocinat per l’Ajuntament de Benimodo, en col•laboració amb la Generalitat Valenciana a traves de CulturArts i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. L’obra s’interpretarà a la Casa de la Cultura i tindrà un preu de 5 euros, amb venda d’entrades anticipades a l’ajuntament, encara que també es podran adquirir el mateix dia.